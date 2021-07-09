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09/07/2021 09:05

《專家之言－麥嘉嘉》半導體需求強勁，可投資相關ＥＴＦ

　　《專家之言》全球晶片荒持續，加上５Ｇ應用及無人駕駛技術的發展潛力巨大，因此我們認
為對於半導體及其設備的需求將維持強勁增長態勢，下半年半導體價格仍然承受上行壓力。為解
決晶片短缺問題，各國政府及業界都致力增加半導體方面的投資。由此推斷，半導體設備製造商
可先行受惠。

＊預計兩年新增２９座晶圓廠，設備支出逾千四億美元＊

　　根據國際半導體產業協會（ＳＥＭＩ）統計，２０２１年５月北美半導體設備製造商出貨金
額為３５﹒９億美元，較４月的３４﹒３億美元環比增加４﹒７％，同比增長５３﹒１％，為連
續五個月創新高。為滿足無人駕駛汽車、人工智能、雲計算等新興應用對半導體的強勁需求，
ＳＥＭＩ預測半導體製造商將在今明兩年合共建造２９座新的高產能晶圓廠，預計投放於相關設
備支出的金額在未來幾年將超過１４００億美元。
　　投資策略上，貝萊德新世代科技基金將不少於７０％的總資產投資於主要從事新科技或新興
科技的公司的股本證券，行業分布約２６％投資於半導體及半導體設備，約２２％投資於軟件。
投資者可考慮將資金配置至該基金，以達至投資於半導體設備製造的目的。另外，Ｇｌｏｂａｌ
Ｘ中國半導體ＥＴＦ（０３１９１）子基金的投資目標是提供在扣除費用及開支前與Ｆａｃｔ
Ｓｅｔ中國半導體指數表現緊密相關的投資回報。ＧｌｏｂａｌＸ中國半導體ＥＴＦ使投資者能
夠投資於對中國半導體發展至關重要的公司，以獲得高增長潛力。《申萬宏源投資顧問服務部主
管　麥嘉嘉》（筆者為證監會持牌人士，其及╱或其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財
務權益。）

　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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