《ＩＰＯ反應》領悅服務公開超購逾４倍，一手中籤率１３％　

《經濟通通訊社８日專訊》內地西部地區物業管理公司－－領悅服務（０２１６５）下周一

（１２日）掛牌，今日公布招股結果，香港公開發售超購約４﹒２３倍，一手１０００股的中籤

率為１３％，認購９手穩中一手。根據國際發售初步提呈已獲略微超額認購２０％。

領悅服務上市定價４﹒１９元，接近招股價範圍每股３﹒７５元至４﹒５５元之中間水平，

淨籌２﹒４５億元。（ｅｃ）

