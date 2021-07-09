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即市新聞

09/07/2021 17:00

《盤後部署》港股穿二萬七後倒升，料下周恒指走勢波動

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚外圍股市偏軟，港股今早則低開２１點報２７１３１點，隨
後跌幅曾擴大至２６８６１點，跌穿二萬七關口位置。惟大市隨後現支持，重上該關後更倒升。
大型科技股亦先跌後回升，利好今日午市走勢。最終港股今日收報２７３４４，升１９１點或升
０﹒７０％，主板成交１８６７﹒９４億元。國企指數報９８８５，升６２點或升０﹒６４％。
恆生科技指數報７４２９，升１０７點或升１﹒４７％。
　　惟Ａ場兩市未能易轉跌勢，上證綜合指數報３５２４，跌１點或跌０﹒０４％，成交４９３
０﹒２１億元人民幣；深證成份指數報１４８４４，跌３８點或跌０﹒２６％，成交６３４６﹒
００億元人民幣。

＊港股穿二萬七關後現支持，料下周走勢波動＊

　　港股今早曾跌穿二萬七關口，隨後恆指現支持反彈倒升，大型科技股亦錄明顯反彈，可見港
股於該位有一定支持。惟近日港股走勢較弱，今日微弱動力相信未能為後市帶來更大支持，因此
料下周大市表現仍較為反覆，料於２７０００點至２８５００點之間徘徊。如欲投資板塊甚或科
技股，建議先觀望心儀股份及相關指數走勢，確定股份步入上升軌後才小注部署為佳。（ｊｃ）

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