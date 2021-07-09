《台股攻略－黃振宇》投資氣氛轉差，台股高位回吐

《台股攻略》美股高位回落，台股今日（９日）低開，以１７７７８點開市，航運、電子、

鋼鐵板塊疲弱，大市曾跌逾２６０點，最終下跌２０４﹒６１點，險收１７６６１﹒４８點，成

交金額為５４２８﹒１１億元（新台幣．下同）。

大立光第二季毛利率下跌，失守３０００元大關，收２９９０元，跌５﹒１％，間接拖累電

子板塊，台積電收５８４元，跌０﹒７％、聯電收５２﹒２元，跌１﹒７％、鴻海收１１４元，

跌１﹒３％，聯發科、廣達微跌０﹒１％，日月光投控跌０﹒９％。主板與顯卡製造商的麗臺跌

停、技嘉、微星、華碩、承啟、華擎跌１﹒２％－４﹒３％。鑑於市場憂慮美國總統拜登有意出

手調控海運價格，航運股全線下跌，貨運三雄紛紛跌停，陽明收１９５﹒５元、長榮收１８７元

、萬海收２７５元。散裝航運方面，正德、新興跌逾３％，裕民、慧洋－ＫＹ、榮運、中航跌逾

５％、四維航亦跌８﹒２％。航空雙雄的華航收１８﹒８元，跌１﹒８％、長榮航收２０﹒１元

，跌２﹒２％。電動車板塊多隻下挫，裕隆跌０﹒１％、為升跌１﹒１％，和大、宇隆、麗清跌

逾２％、東陽則升０﹒４％。晶圓代工廠的世界受惠晶圓出貨量增加，公布６月總收入為

３５﹒７５億元，按年增２４﹒５％，改寫單月次高。台塑四寶（台塑、南亞、台化、台塑化）

公布第二季財報，上半年一掃去年同期虧損陰霾，大賺１３２６﹒５２億元，且較去年全年獲利

大增超過８０％。

美國上周初領失業金人數意外上升，恐慌指數飆高，而台股市場的三大法人連日資金流出，

觸及１８０００點後回吐壓力較大，宜控制注碼，減低投資風險為上策。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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