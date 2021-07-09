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09/07/2021 10:09

恒指跌穿二萬七關，新世界（１７）領跌藍籌挫逾４％

　　《經濟通通訊社９日專訊》隔晚外圍股市走勢偏軟，港股今日未能止住跌勢，恆指現跌穿二
萬七關口報２６９２７跌２２６點或跌０﹒８３％，主板成交５０６﹒１４億元。國企指數報９
７０５，跌１１６點或跌１﹒１９％。恆生科技指數報７１７９，跌１４２點或跌１﹒９４％。
　　Ａ場兩市亦走低，上證綜合指數報３４８７，跌３７點或跌１﹒０７％，成交１６４２﹒８
６億元人民幣；深證成份指數報１４６０２，跌２８０點或跌１﹒８８％，成交２１４４﹒５７
億元人民幣。
　　藍籌股方面由新世界（０００１７）領跌，現挫４﹒３％報３６﹒７５元。據了解新世界及
港鐵（０００６６）合作發展的大圍站柏傲莊ＩＩＩ，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提
出拆卸重建，料需延期交樓約九個月。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓對事件
深表驚訝，稱從未見過有樓宇興建逾１０層才發現類似結構問題而需拆卸重建，已要求政府及新
世界徹查。

　　表列十大跌幅藍籌股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　新世界　（０００１７）　　　３６﹒７５元　　　跌４﹒３０％
　　比亞迪　（０１２１１）　　２１１﹒６０元　　　跌３﹒７３％
　　阿里　　（０９９８８）　　　　　１９１元　　　跌３﹒１９％
　　美團　　（０３６９０）　　２６０﹒８０元　　　跌２﹒５４％
　　信義光能（００９６８）　　　１５﹒１６元　　　跌２﹒８２％
　　吉利　　（００１７５）　　　２３﹒５５元　　　跌２﹒４８％
　　騰訊　　（００７００）　　５１４﹒５０元　　　跌２﹒５６％
　　碧服　　（０６０９８）　　　７４﹒６０元　　　跌１﹒９１％
　　瑞聲　　（０２０１８）　　　５１﹒７５元　　　跌１﹒９９％
　　長實　　（０１１１３）　　　５３﹒８５元　　　跌１﹒７３％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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