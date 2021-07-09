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即市新聞

09/07/2021 10:41

《窩輪豪情－梁業豪》恒指與恒指期貨小時圖均見「破腳穿頭」

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為必需性消費業
、非必需性消費業與資訊科技業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的
股票現為港交所（００３８８）、港鐵（０００６６）與中升控股（００８８１），可用作買入
其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的
股票，則宜首選建設銀行（００９３９）、京東物流（０２６１８）與騰訊（００７００）。
　　恆生指數於早市中段曾低見２６８６２，卻沒有跌抵即市首個重要支持位２６７６９（請參
考筆者第一次「投資影音分析」的內容），反映出大市的跌勢已經減弱，卻不保證短期跌浪已經
完結。其後指數反彈上２７２６６，似欲挑戰即市首個重要阻力位２７５５９阻力。超短期反彈
是否已經正式展開，須作進一步觀察。現時淡友大戶控制了大局，但陰陽燭小時圖上正在營造
「破腳穿頭」利好轉向形態，ＲＳＩ和ＳＴＣ亦在陸續轉好中；於恆指期貨陰陽燭小時圖上，情
況更加明顯。本欄認為，淡友稍後加緊入市平舊倉套利的機會很大。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（群組：ｃｌｕｂ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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