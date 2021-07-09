《談國論企－黎偉成》非製造業擴張力度６月份亦放緩

《談國論企》中國的非製造業商務活動指數的擴張力度，於２０２１年６月份再度放緩，乃

受困於服務業各業的發展有不同程度的轉差，僅建築業的商務活動似穩，整體非製造業的業務活

動預期尚保持樂觀佳態。政府繼續強力防控惡疫，加上力推國內大循環、國內外雙循環的新策，

經濟穩中有進的發展對建築業和服務業等非製造業會有利好影響。



＊建築業訂單尚擴張惟預期表現欠佳＊



據中國國家統計局所發布的最新資料，非製造業商務活動指數於２０２１年６月份達

５３﹒５，較對上一個月之數回落１﹒７個百分點，連同５月份５５﹒２環比升０﹒３個百分點

、４月份５４﹒９跌１﹒４個百分點、３月份５６﹒３飆升４﹒９個百分點、２月份跌１個百分

點、１月份跌３﹒３個百分點，使２０２１年上半年出現淨減２﹒２個百分點，表現不理想。

非製造業中的（甲）建築業，反覆中尚保相對穩態：商務活動指數於２０２１年６月份持平

於５月份的６０﹒１，即較４月份之數高２﹒７個百分點，和基本復得６０較快擴張的關口。

建築業的幾個主要項目的表現為（Ｉ）新訂單分類指數，於６月達５１﹒２，環比回落

２﹒６個百分點，而５月份達５３﹒８環比回升１﹒４個百分點、４月份５２﹒４回落６﹒６個

百分點、３月份份５９升５﹒６個百分點、２月份５３﹒４環比升２﹒２個百分點、１月份跌４

﹒６個百分點而達５１﹒２，即６月份於反覆中重返１月份的水平。

要關注的，還有（ＩＩ）建築業的從業人員分類指數於６月份達５０﹒２，比對上一個月回

落２﹒７個百分點，連同５月份環比回升２個百分點至５３的水平和４月份５１環比急跌４個百

分點，顯二季度以跌為主，有別於一季度之升：３月份５５升０﹒８個百分點，２月份５４﹒２

升１﹒４個百分點和１月份５２﹒８升０﹒１個百分點，使２０２１年上半年淨跌２﹒４個百分

點。

稍佳的，為（ＩＩＩ）投入產品價格分類指數回落凡２１﹒９個百分點之普，所達５１﹒７

，比５月份回升８﹒９個百分點至７３﹒６要低得多；銷售價格分類指數環比僅升７﹒７個百分

點，惟所處的５２﹒０，略高於投入產品價格０﹒３個百分點。情況不太理想。

但（ＩＶ）業務活動預期指數於２０２１年６月份達６３﹒２，環比回落２﹒５個百分點，

而５月份達６５﹒７環比增０﹒９個百分點，和遠遜於２月份６８﹒２升１４﹒６個百分點。

再看（乙）服務業，商務活動指數於２０２１年６月份達５２﹒３，比對上一個月大跌２個

百分點，相對於５月份５４﹒３環比回落僅０﹒１百分點與４月份５４﹒４跌０﹒８個百分點，

使二季度以跌為主，而３月份５５﹒２環比升４﹒４個百分點、２月份５０﹒８環比跌０﹒３個

百分點、１月份５１﹒１跌３﹒７個百分點。惟服務業尚保溫和擴張之態。

至於（一）國家統計局所調查的２１個服務業資料顯示：「從行業情況看，郵政、電信廣播

電視衛生傳輸服務、貨幣金融服務、資本市場服務、保險等位於５９以上高位景氣區間」，所指

重點有（１）「５９」比５月份的「６０」低１個百分點，仍為「高景氣區間，而２月份則只為

「５５或以上」，可見主要服務業的擴張力度尚快；其中（２）電信廣播電視衛星傳輸服務業等

高技術行業快增，當然受惠於５Ｇ拉動的通信需求保持快速成長，而（３）貨幣金融服務、資本

市場服務及保險等，皆為金融業。

低於臨界點的，有航空運輸、住宿、餐飲、房地產、租賃及商務服務等業。



＊服務業擴張反覆而新訂單輕微收縮＊



服務業的（二）新訂單分類指數於２０２１年６月份環比回落２﹒６個百分點，處低於臨界

點的４９﹒４水平，即止住５月份達５２升０﹒７個百分點、４月份環比減４﹒１個百分點至

５１﹒３和３月份５５﹒４環比升７﹒３個百分點擴張之況，而２月份回落０﹒２個百分點至

４８﹒１，１月份４８﹒３跌２﹒９個百分點。

還有（三）服務業的（１）投入產品價格分類指數於２０２１年６月份達５３﹒７環比跌１

﹒２個百分點，而（２）銷售價格分類指數環比亦跌０﹒８個百分點而為５１﹒２，低於投入產

品價格指數２﹒５個百分點，即售價尚未受到成本價格較快增長的太大壓力。

最重要的，是（四）服務業的商務活動預期指數在２０２１年６月份達６０﹒４，較對上一

個月低２個百分點，５月份達６２﹒４環比回落０﹒３個百分點，連同４月份略跌０﹒２個百分

點而為６２﹒７、３月份環比回落０﹒３個百分點處６２﹒９的高位景氣區，四連跌，當低於２

月份環比大幅上升７﹒９個百分點至６３﹒２，卻高於１月份跌４﹒８個百分點跌破６０而僅為

的５５﹒３。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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