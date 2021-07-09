《異動股》新世界跌逾２％，謝偉銓要求政府徹查柏傲莊混凝土問題

《經濟通通訊社９日專訊》新世界發展（０００１７）及港鐵（０００６６）合作發展的大

圍站柏傲莊ＩＩＩ，因牆身底座混凝土檢測未達要求，主動提出拆卸重建，料需延期交樓約九個

月。立法會建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓對事件深表驚訝，稱從未見過有樓宇興建

逾１０層才發現類似結構問題而需拆卸重建，已要求政府及新世界徹查。

新世界連跌第四日，暫跌２﹒２１％，報３７﹒５５元，穿二百五十天線（３８﹒０８５元

），成交約１０６萬股，涉資４０１０萬元，主動沽盤７３％。四日累跌６﹒９４％。

港鐵升０﹒４５％，報４４﹒３元，以現價計，該股暫連升３日，累計升幅１﹒６１％。

謝偉銓指歡迎新世界開誠布公，並制訂不同安排供受影響買家選擇。民主黨房屋政策發言人

莊榮輝要求新世界披露更多詳情，包括混凝土測試報告，並促請屋宇署要求新世界盡快公開其餘

樓宇測試報告。

現時，恆生指數報２７１６４，升１０點或升０﹒０４％，主板成交１１３﹒１２億元。國

企指數報９７９４，跌２８點或跌０﹒２９％。恆生科技指數報７２８８，跌３３點或跌０﹒４

６％。

即月期指新報２７１７４，升７４點，高水１０點。即月國指期貨報９８０１，升９點，高

水７點。即月科指期貨新報７２９５，升１８點。

上證綜合指數報３５１３，跌１２點或跌０﹒３４％，成交２２３﹒３６億元人民幣。深證

成份指數報１４７９５，跌８７點或跌０﹒５９％，成交２７５﹒４４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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新世界（０００１７） ３７﹒５５元 跌２﹒２１％

港鐵 （０００６６） ４４﹒３０元 升０﹒４５％

恆地 （０００１２） ３６﹒４０元 跌０﹒５５％

長實 （０１１１３） ５４﹒５５元 跌０﹒４６％

信置 （０００８３） １２﹒２０元 跌０﹒９７％

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（ｎｓ）

