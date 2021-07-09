《異動股》小米彈近６％，收購自動駕駛技術公司深動科技

《經濟通通訊社９日專訊》小米（０１８１０）現價升５﹒５１％，報２６﹒８元，盤中高

見２６﹒９５元，重上十天平均線（２６﹒５９０元），該股成交約１﹒４７億股，涉資３８﹒

６１億元。

科網股反彈，騰訊（００７００）升２﹒１８％，報５３９﹒５元；美團（０３６９０）升

５﹒３８％，報２８２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升２﹒６１％，報８０５元。

現時，恆生指數報２７３９５，升２４２點或升０﹒８９％，主板成交１２３１﹒８５億元

。國企指數報９８８７，升６４點或升０﹒６６％。恆生科技指數報７４２８，升１０６點或升

１﹒４６％。

即月期指新報２７３５４，升２５４點，低水４２點。即月國指期貨報９８８１，升８９點

，低水６點。即月科指期貨新報７４２９，升１５２點，低水２９點。

上證綜合指數報３５１６，跌９點或跌０﹒２６％，成交３５８５﹒１２億元人民幣。

深證成份指數報１４８０８，跌７４點或跌０﹒５０％，成交４５８１﹒８８億元人民幣。





表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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小米 （０１８１０） ２６﹒８元 升５﹒５１％

騰訊 （００７００） ５３９﹒５元 升２﹒１８％

快手 （０１０２４） １５２﹒０元 跌５﹒００％

美團 （０３６９０） ２８２﹒０元 升５﹒３８％

京東集團（０９６１８） ２７８﹒２元 升０﹒５８％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ８０５﹒０元 升２﹒６１％

百度 （０９８８８） １７４﹒１元 升０﹒３５％

阿里 （０９９８８） １９５﹒２元 跌１﹒０６％

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（ｐｌ）

