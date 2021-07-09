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09/07/2021 13:46

《異動股》小米彈近６％，收購自動駕駛技術公司深動科技

　　《經濟通通訊社９日專訊》小米（０１８１０）現價升５﹒５１％，報２６﹒８元，盤中高
見２６﹒９５元，重上十天平均線（２６﹒５９０元），該股成交約１﹒４７億股，涉資３８﹒
６１億元。
　　科網股反彈，騰訊（００７００）升２﹒１８％，報５３９﹒５元；美團（０３６９０）升
５﹒３８％，報２８２元；嗶哩嗶哩（０９６２６）升２﹒６１％，報８０５元。
　　現時，恆生指數報２７３９５，升２４２點或升０﹒８９％，主板成交１２３１﹒８５億元
。國企指數報９８８７，升６４點或升０﹒６６％。恆生科技指數報７４２８，升１０６點或升
１﹒４６％。
　　即月期指新報２７３５４，升２５４點，低水４２點。即月國指期貨報９８８１，升８９點
，低水６點。即月科指期貨新報７４２９，升１５２點，低水２９點。
　　上證綜合指數報３５１６，跌９點或跌０﹒２６％，成交３５８５﹒１２億元人民幣。
　　深證成份指數報１４８０８，跌７４點或跌０﹒５０％，成交４５８１﹒８８億元人民幣。


　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　小米　　（０１８１０）　　　　２６﹒８元　　　升５﹒５１％
　　騰訊　　（００７００）　　　５３９﹒５元　　　升２﹒１８％
　　快手　　（０１０２４）　　　１５２﹒０元　　　跌５﹒００％
　　美團　　（０３６９０）　　　２８２﹒０元　　　升５﹒３８％
　　京東集團（０９６１８）　　　２７８﹒２元　　　升０﹒５８％
　　嗶哩嗶哩（０９６２６）　　　８０５﹒０元　　　升２﹒６１％
　　百度　　（０９８８８）　　　１７４﹒１元　　　升０﹒３５％
　　阿里　　（０９９８８）　　　１９５﹒２元　　　跌１﹒０６％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｐｌ）

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