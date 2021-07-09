《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１９１０應有較大阻力，可候位高沽

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒１３ １０９﹒７６ １１０﹒０２

歐元╱美元 １﹒１８５０ １﹒１８２５ １﹒１８３５

英鎊╱美元 １﹒３７９５ １﹒３７６０ １﹒３７８３

美元╱瑞郎 ０﹒９１７５ ０﹒９１４７ ０﹒９１５１

美元╱港元 ７﹒７６８８ ７﹒７６６６ ７﹒７６７３

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《美元走勢》美國上周初請失業金人數為３７﹒３萬人，高於預期的３５萬。數字沒太多啟

示能不能足以加快聯儲局收水步伐，相信短期政策立場仍然不變。歐洲方面，昨日（８日）主要

經濟體德國公布５月份貿易順差收窄至１２３億歐元，主要是進口增速高於出口，反映消費力回

升，經濟持續恢復，是良好表現。歐元在１﹒１７８０反彈，ＲＳＩ有輕微背馳情況，現正考驗

１０天線，而２０天線所在的１﹒１９１０應有較大阻力，可候位高沽。

其他非美貨幣變化不大，加元受油價回落影響而偏軟，曾經跌近１﹒２６兌１美元，留意

１﹒２６５０的美元阻力，可候位買加元。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８７０ １﹒１７８０ １﹒１９２０

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 買入歐元 １﹒２６００ １﹒２５００ １﹒２６５０

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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