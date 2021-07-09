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即市新聞

09/07/2021 16:15

《美元走勢－羅明立》歐元１﹒１９１０應有較大阻力，可候位高沽

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒１３　　　１０９﹒７６　　　１１０﹒０２
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８５０　　　１﹒１８２５　　　１﹒１８３５
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３７９５　　　１﹒３７６０　　　１﹒３７８３
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１７５　　　０﹒９１４７　　　０﹒９１５１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８８　　　７﹒７６６６　　　７﹒７６７３
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美國上周初請失業金人數為３７﹒３萬人，高於預期的３５萬。數字沒太多啟
示能不能足以加快聯儲局收水步伐，相信短期政策立場仍然不變。歐洲方面，昨日（８日）主要
經濟體德國公布５月份貿易順差收窄至１２３億歐元，主要是進口增速高於出口，反映消費力回
升，經濟持續恢復，是良好表現。歐元在１﹒１７８０反彈，ＲＳＩ有輕微背馳情況，現正考驗
１０天線，而２０天線所在的１﹒１９１０應有較大阻力，可候位高沽。
　　其他非美貨幣變化不大，加元受油價回落影響而偏軟，曾經跌近１﹒２６兌１美元，留意
１﹒２６５０的美元阻力，可候位買加元。
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８７０　　　１﹒１７８０　　　１﹒１９２０
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　買入歐元　　１﹒２６００　　　１﹒２５００　　　１﹒２６５０
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
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