銀公：對本港下半年經濟審慎樂觀，料超低利率環境持續

《經濟通通訊社９日專訊》銀行公會表示，對本港下半年經濟表現審慎樂觀。本地疫情近日

漸趨穩定，加上疫苗接種率持續上升，有利於盡快放寬社交距離措施、刺激本地經濟以及跨境活

動。另一方面，因應政府一系列包括電子消費券，以及百分百擔保個人貸款等紓困措施，下半年

的增長動力可望加強，公會期望商業活動更趨活躍，帶動貸款需求。不過，縱使香港的疫情已經

顯著緩和，變種病毒仍然威脅世界各地，令經濟復蘇存在不穩定性。目前香港銀行體系流動性充

裕，港元匯率及拆息穩定，公會指，將繼續密切留意市場變化，估計超低利率的環境，仍然會維

持一段時間。



＊樂見本港接種疫苗的人數持續上升＊



公會指，樂見本港接種疫苗的人數持續上升，而為確保業界明白監管機構有關疫苗接種計劃

的指引，公會一直與監管機構保持溝通，並已經就需要接種疫苗員工人數和檢測安排等要求，向

會員銀行分享資訊。針對接種疫苗或檢測證明，公會已經取得個人資料私人專員公署的指引，並

提醒會員銀行避免收集不必要或過量個人資料。其中，銀行會要求相關員工確認，是否已接種疫

苗，而銀行可以保留權利，要求員工提交有關證明，以供核實；至於需要接受定期檢測的員工方

面，銀行應該在條例框架下，跟進和檢視相關員工的檢測結果，並承擔相關檢測費用，以保障安

全工作環境和有效率的持續營運計劃。

政府５０００元消費券計劃早前已接受申請，公會指，相關銀行過往參與現金發放計劃，累

積不少經驗，因此自７月５日接受收表以來，分行的運作大致暢順。

此外，銀行公會又提到，「網絡釣魚」詐騙活動近日明顯增加，提醒客戶應小心保管個人資

料，包括銀行賬戶的名稱、登入密碼以及一次性密碼等。（ｓｋ）

