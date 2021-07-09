《小傳日記》如果大市博反彈，第一個目標睇咩位？

《小傳日記》《小傳日記》今日大市反彈逾２００點，主要靠新經濟佬重新發一發力。不過

力度其實唔算好大，因為好似阿里巴巴（０９９８８），甚至快手（０１０２４）今日都依然創

緊新低，反映市場依然對新經濟佬有戒心，繼續驚阿爺出政策打壓。

另外，今日大市升得唔夠多嘅元兇，其實當然唔止新經濟佬，本地地產佬都有份！事緣上日

（８日）新世界發展（０００１７）同港鐵（０００６６）合作發展嘅大圍站柏傲莊ＩＩＩ，因

牆身底座混凝土檢測未達要求而要重建，而且需要延期交樓。大家都知道市場依家炒股主要講氣

氛，氣氛一差股價立即可以跌到傻。

所以，上述股份搞到大市今朝一度插低２９２點見２６８６１點，繼續創逾半年低位，仲一

度完全抹走今年嘅升幅。不過，恆指洗到落去舊年年尾嘅高位約２６８００點後有支持，仲立即

來個大ｄｅｅｐ Ｖ轉升，令恆指終止八連跌，全日收報報２７３４４點，升１９１點或升

０﹒７０巴仙，主板成交１８６７﹒９４億銀。國企指數報９８８５點，升６２點或升０﹒６４

巴仙。恆生科技指數報７４２９點，升１０７點或升１﹒４７巴仙。

如果用技術分析去睇，恆指已經大幅偏離保力加通道底部，估計短期會出現「死貓彈」！如

果用黃金比率去睇，理論上第一個反彈目標為約２７８００點。如果大家依然驚大市反彈完再跌

，可以先望住呢個目標減貨！請請！



表列部分科指成股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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明源雲 （００９０９） ３７﹒３０元 升７﹒９６％

閱文 （００７７２） ８０﹒６５元 升５﹒５６％

小米 （０１８１０） ２６﹒７０元 升５﹒１２％

金蝶 （００２６８） ２４﹒９０元 升４﹒８４％

美團 （０３６９０） ２７９﹒２０元 升４﹒３３％



微盟 （０２０１３） １４﹒７６元 升３﹒６５％

阿里健康（００２４１） １５﹒１６元 升２﹒８５％

騰訊 （００７００） ５３８﹒５０元 升１﹒９９％

嗶哩嗶哩（０９６２６） ７９８﹒００元 升１﹒７２％

中芯 （００９８１） ２２﹒２０元 升０﹒９１％

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（ｋｓ）

