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即市新聞

09/07/2021 09:24

《真知灼見－溫灼培》市場進入避險狀態，究竟避甚麼險？

　　《真知灼見》昨晚（８日）所見，美國債息的下跌尚未能停下來。美國由１年期債息到３０
年債息統統下跌。１０年債息昨晚更低見１﹒２５％水平，今早（９日）於亞洲市場報
１﹒３１７９％。回憶上周五（２日）美國１０年債息收市還企在１﹒４３０６％水平。短短不
出一周，連跌穿１﹒４及１﹒３兩個大位。不單是美債息跌，主要反映風險的商品貨幣匯價跌幅
亦是顯著。相反，具避險功能的日圓及黃金則見上升，當中日圓的上升更為顯著。明顯，市場是
在一個避險狀態。問題是在避甚麼險？可能性有兩個。

＊擔心中國抽資離開美債市場＊

　　在整個８月份美國累計將有超越１萬億美元以上的債務到期。以現在中美的不太友善關係，
市場擔心中國會把到期美債資金抽走，不再重投到美債市場。由於美國政府根本沒有足夠稅收償
還債務，這使美國政府只有一個選項，便是發新債冚舊債。但如果中國不再買美國債，在現今環
球經濟情況下誰有能力接手？這有兩個可能性，第一是美債息將大舉被抽升以吸引買家，第二是
靠聯儲局多印銀紙買債。如大舉抽升債息，美國經濟可無以為繼；但如聯儲局大印錢，這可使市
場對美債以至對美元失信心。不要忘記，今天美國仍是全球最大經濟體。假如美國金融市場及經
濟一旦出現震蕩，環球金融市場實難獨善其身。當然，最終中國會否抽資離開美債市場，及即使
中國抽資離去，其所能對龐大的美國國債市場做成多大影響仍是未知數，但這足夠市場憂慮。

＊憂慮病毒不斷變種致疫苗亦難抗＊

　　第二個憂慮是周一（５日）英國首相約翰遜提出對本月１９日取消所有疫情限制令的計劃。
當然，這最終決定還待下周才作出；但如一旦落實，這樣英國人民將能全面回復正常生活，所有
食肆及夜店將會重開，人民可不用強制帶口罩，且可參加大型球賽。
　　鑑於現時新冠病毒不斷在變種。繼出現感染力較強的Ｄｅｌｔａ後現還出現更強的
Ｌａｍｂｄａ病毒。之前印度正是忽略了疫情的嚴重性才導致疫情失控及引發出Ｄｅｌｔａ病毒
；英國雖有近七成民眾接種了疫苗，但令市場更為擔心是，如病毒從這些接種了疫苗的人身上一
旦再變種，日後疫苗將也不能有效抵抗新變種出來的病毒。屆時在英國引發的變種病毒，其殺傷
力將較印度所爆發的更難對付。
　　當明白上述一切，就明白現今市場是在避甚麼險及大家在投資時又要考慮甚麼因素。
《恆生銀行首席市場策略員　溫灼培》
（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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