【重掌監管】再多兩中概股傳煞停上市

《經濟通通訊社９日專訊》中概股受到監管風暴影響，除股價急瀉外，據報最少有三家準上
市中概股亦煞停上市計劃，其融資規模高達１７億美元（約１３２億港元）。
外電報道指，繼零氪科技，健身應用Ｋｅｅｐ及播客平台喜馬拉雅擬擱置赴美上市計劃。另
外，部分於早前進行路演的中概股包括與哈囉出行、內地酒店亞朵亦未有動靜。（ｈｌ）
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