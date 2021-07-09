《股市一周》科技股連環插，港股跌９６５創逾半年低，科指挫６％

《經濟通通訊社９日專訊》中國政府繼續加強對內地科技企業的監管，滴滴出行Ａｐｐ突被

要求下架，官媒明言中國對美國上市公司的信息安全監管需要更為嚴格，也是國家安全需要。隨

後傳出中國擬要求所有紅籌可變利益實體企業境外上市前均須獲得中證監會批准，市場憂慮中概

股此後在海外融資將更為困難。同時，中國對於反壟斷的懲處未有停止，阿里（０９９８８）、

騰訊（００７００）、美團（０３６９０）牽涉在內。本周科技股急挫拖累恆指跌９６５點，科

指更插５﹒９％。日均主板成交達１７１７﹒７３億元，按周升２１﹒８４％，可見沽壓之大。

中國網信辦將滴滴出行Ａｐｐ下架，周一（５日）宣布對三間叫車平台啟動網絡安全審查，

再觸發市場憂慮互聯網企業監管風險，科技股下挫，恆指跌１６６點，報２８１４３點。周二（

６日）科技股未止跌，醫藥股受「關於公開徵求《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研發指導

原則》」意見的通知影響亦下挫，港股再跌７０點。

周三（７日）中國政府稱會修改股份公司境外募集股份及上市的特別規定；周四（８日）阿

里、騰訊、美團因違反壟斷法各被罰５０萬人幣，恆指兩日共插９１９點，今年升幅已盡耗，科

指共跌３２４點。

今日恆指低開２１點，跌幅擴大至最多２９１點後回升，中國統計局公布，６月ＣＰＩ按年

升１﹒１％，升幅小過預期，ＰＰＩ按年升８﹒８％符預期。主要受惠重磅科技股反彈，港股收

升１９１點。

總結恆指本周在２６８６１點至２８３３８點間波動，上下波幅１４７６點，全周跌９６５

點或３﹒４１％，收報２７３４４點。國指在９６８２點至１０３９４點間波動，上下波幅７１

２點，全周跌５３０點或５﹒０９％，報９８８５點。科指本周在７１５２點至７８４２點間波

動，上下波幅６８９點，全周跌４６２點或５﹒８７％，收報７４２９點。





＊快手為科指表現最差，小鵬汽車上市三日每手蝕９２０元＊



與反壟斷政策相關的股份股價下挫，騰訊（００７００）跌６﹒２７％，報５３８﹒５元；

阿里（０９９８８）跌７﹒７８％，報１９５﹒５元；京東集團（０９６１８）跌７﹒２５％，

報２７９元；快手（０１０２４）瀉１６﹒５９％，報１５２﹒８元；嗶哩嗶哩（０９６２６）

插１４﹒６５％，報７９８元；攜程集團（０９９６１）跌１０﹒２８％，報２４９﹒６元；閱

文（００７７２）跌４﹒７３％，報８０﹒６５元；網易（０９９９９）跌３﹒８５％，報１６

７﹒２元；百度（０９８８８）走低９﹒７８％，報１７４﹒４元；美團（０３６９０）跌８﹒

１６％，報２７９﹒２元。

此外，不少在美國第一上市的中概股亦受累，寶尊電商（０９９９１）挫９﹒１１％，報８

３﹒３元；萬國數據（０９６９８）跌７﹒０８％，報６８﹒２５元；新東方（０９９０１）插

１７﹒５４％，報４８﹒６５元；再鼎醫藥（０９６８８）跌３﹒１６％，報１３１６元；中通

快遞（０２０５７）跌３﹒９８％，報２２２元。

消息連帶拖累周三上市的小鵬汽車（０９８６８）表現，較招股價１６５元低５﹒５８％，

一手１００股計蝕９２０元。



＊下周四內地公布第二季ＧＤＰ＊



下周四（１５日），內地將公布第二季ＧＤＰ，美國則公布６月份進出口物價、工業生產指

數，市況或較為波動。新股方面，三巽集團（０６６１１）下周一截票。（ｎｓ）

