《積金有道－劉家怡》五六七月的市場迷思

《積金有道》每逢五六七月，不論是主流媒體或是網上討論區都對股市升跌有很多討論及揣

測，而且眾說紛紜，作為投資者沒有水晶球去預測後市去向，容易被市場氣氛影響投資決定。再

者今年五六月香港投資市場表現各異，似乎未有出現坊間傳說投資市場於五六月會連續出現大跌

的情況，七月會否牛氣沖天仍屬未知之數，既然２０２１年已走過一半，強積金作為僱員的重要

投資之一，強積金成員不如作簡單半年結，檢視一下強積金投資是否「對辦」？



＊理性分析每個投資決定＊



「五窮六絕七翻身」是部分投資者所相信的說法，當然亦有人只視作都市傳說。作為精明的

投資者都明白做每個投資決定前必需有數據支持及理性分析，絕不能以傳說作為依據。若人云亦

云，在未作客觀分析前就武斷地改變投資策略，易招損失。當然，五六月市況下行情況過往偶有

發生，翻查過去３０年數據，恆生指數出現「五窮」的比例超過一半。然而利淡市場的因素每次

都不一樣，而坊間對不同的消息亦會出現各種詮釋，投資者難免被市場氣氛所影響。面對這種情

況，成員宜保持冷靜，秉持一貫投資原則，客觀理性分析及作出投資決定，又或者透過「分散投

資」策略，降低市場下行所帶來的風險。



＊多重思考全盤考量應對轉變＊



面對市場轉變，成員可以適時調整投資策略作應對。為降低市場下行帶來的風險，對所選擇

的投資組合作全盤審視，實行「分散投資」，按自身的風險承受能力，將強積金投資投放到股票

、債券等不同資產類別。大家亦可按個人因素安排資產配置的比例，如一般年輕成員的投資期比

較長，有３０－４０年時間抵禦市場的短期波動，風險承受能力相對較高，故投資於股票成分較

高的投資組合，較有機會爭取資本增值及跑贏通脹，但亦要留意股票之類預期回報較高的投資產

品，價格波動的潛在風險亦較高。又如中年成員，一般應減少投資股票比重，增加債券或其他低

風險資產投資，以降低風險。同時，成員亦需要考慮資產之間的關聯及共通性。若組合內所涵蓋

的資產類別、行業及地區等太相近，反而會導致資金集中於某一類投資，增加了投資風險。



＊展望將來＊



大市升跌是投資市場的日常，投資者面對市場上的短期波動毋須過於緊張，謹記強積金是一

項長線的投資，成員宜最少每半年檢視自己的強積金投資組合，特別是在漫長人生中，因應結婚

、生育等人生階段的轉變作出全面檢視和調整，以符合不同階段的投資目標。

投資市場上有很多不同的迷思及傳說，投資者的情緒受到影響可以理解，但要謹記投資與規

劃人生一樣，只有冷靜、宏觀地思考，才能找到「真正」適合自己的路向，建立自己的一套理財

哲學，即使面對風浪都可以處之泰然。《友邦香港及澳門首席企業業務總監 劉家怡》



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