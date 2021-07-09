《品中資－羅國森》加強監管，等於幫藥明生物（０２２６９）揀客

《品中資》這個星期，港股可以謂籠罩於「政策市」當中，首先是上周末時，內地監管機構

突然要求剛於美國上市的滴滴出行把其應用程式下架。

今時今日，對於科技股來說，應用程式，即英文的Ａｐｐｓ，就是她們的「搵食工具」，用

戶無法下載或更新有關的Ａｐｐｓ，就等於不能做生意，這種震撼可想而知。

這還不止，中共中央辦公廳與國務院辦公廳本周二（６日）再聯合印發《關於依法從嚴打擊

證券違法活動的意見》文件，旨在加強中概股的境外上市監管，並責成「境內行業主管及監管部

門，加強跨部門監管協同」，明顯是衝著滴滴出行成功在美國上市所引發的數據安全問題而來。

官方的說法是，新經濟企業掌握大量內地客戶的數據，如果去了美國上市，就有洩漏內地居

民數據的風險。其實，這類新經濟企業多年前就已經去美國上市，若不，又哪有這麼多中概股從

去年起回歸港股呢？！為何過去沒有這些風險？！

說穿了，就是因為現在中美關係緊張，這些問題就更為敏感了。也可以說，滴滴出行堅持到

美國上市，只是一條導火線，把這個「炸彈」引爆了。

這個可說是深水炸彈了，這麼一爆，就令到以騰訊（００７００）為首的科技股大跌。單是

騰訊，過去４日就急挫８％，其餘的美團（０３６９０），阿里巴巴（０９９８８）和京東集團

（０９６１８）等科網龍頭都有至７至１２％的跌幅。



＊反壟斷監管的延續＊



某程度上，這次風暴是早前反壟斷的延續，因此，只要是科網股，或者是掌握大量客戶數據

的新經濟企業都受牽連。但細心分析，這對於一些只集中內地市場，而且又沒有在美國上市的科

技股，其實沒有增加額外的監管風險呢！

我指的主要是騰訊和美團，但外媒報道，內地反壟斷機構已經否決騰訊將兩大電子遊戲直播

平台虎牙和鬥魚合併的建議。騰訊持有該兩間公司股權，而該兩家公司都在美國上市。基於這一

點，或許解釋了騰訊在這次跌市中，也「扮演」帶頭作用的原因吧！

但總的來說，我仍然認為，騰訊和美團在新一輪風暴中，所受的影響相對較小。如果你是長

線投資，可以繼續持有，有能力的就在低位增持一些作短線操作。如果你只想短炒，又沒有持貨

能力，那可能要減持止蝕了，因為科網龍頭的弱勢可能還會持續一段時間。

除了加強監管境外上市之外，今個星期也有另一項監管政策，那就是國家藥品審評中心發布

的《以臨床價值為導向的抗腫瘤藥物臨床研髮指導原則》，同樣如深水炸彈般震散了醫藥股！

藍籌股中的藥明生物（０２２６９）是我近期較喜歡的醫藥股，一直想找機會吸納，但自從

去年９月染藍之後，股價一直強勢，估值愈來愈高。本來，今年３月份時是有較好機會的，因為

藥明股價曾跌至９０元之下，但當時因為資金調動問題錯過了。結果，藥明股價又再一飛沖天，

更破了今年２月時的高位，我就暫時放棄了。

本周二，當傳出上述消息後，藥明的股價即市曾急挫一成六，收市也跌８％，報１２６﹒４

元。本以為，這次事件有機會令藥明有一次較深的調整，誰不知，翌日股價便大幅反彈。不過，

目前整體市況轉弱，藥明股價昨日又回落，可能我也要把握今次的機會了。



＊藥明是藥廠的藥廠＊



我曾經形容，藥明可說是新一代的「藥神」，因為她是藥廠的藥廠，藥廠就是她的客戶。這

些藥廠主要從事生物製劑的研發和生產。如果用製造業常用的詞？來解說就更易明，藥明就是藥

廠的代工（ＯＥＭ╱ＯＤＭ，即原廠設備代工或原廠設計代工），但她的研發能力和水平，當然

比起工業層面的ＯＥＭ╱ＯＤＭ高很多。

一種藥物由研發，臨床試驗到推出市場，沒有十年八載也不能成事。但如果藥廠把這個研發

工序外判給一些專業公司，就可以節省研發開支，以及減少失敗時的損失了。

藥明現時是內地最大的生物製藥外判服務提供者，全球排名第四。再者，她的營業額和盈利

每年都穩步上升，２０２０年的盈利也大幅增長六成六，顯示她的業務正處於上升周期。

截至去年底止，藥明服務的客戶數目是３６９名，比２０１９年的２６６名大增近四成，未

完成訂單大增１﹒２倍，可謂接單接到手軟。因此，今次的政策，我認為等於幫藥明篩選客戶。

因此，如果你喜歡醫藥股，藥明生物應該是你的首選。《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》



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