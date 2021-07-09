《雷鳴天下－雷鼎鳴》從維他奶事件說起

《雷鳴天下》維他奶（００３４５）的一名採購主任進行了自殺式恐襲身亡後，該公司的港

區人事部負責人竟發內部通告，語氣間對此人死亡似甚為同情及惋惜，引起不少人反感，內地更

有人發起罷買罷賣行動。



這事件在維他奶的執行主席羅友禮發出聲明炒了那名人事部主管，並表明愛國愛港的立場後

，希望能慢慢平息，畢竟維他奶是一個從童年開始便伴著我們成長的香港品牌，朋友紀文鳳女士

當年為其創作的口號「點只汽水咁簡單」，也深入民心，一個品牌的摧毀對香港也不是好事。



＊港人忽視恐怖主義禍害＊



事件雖或許漸成過去，我們也應從此思考一些問題，以防重犯錯誤。香港人做太平人時間太

長，對世間的險惡認識不足，對恐怖主義的禍害也是無知無覺，否則維他奶的人事部怎會不對出

此員工感到羞恥，沒有第一時間與其劃清界線？



大多數港人大概不知，自殺式恐怖襲擊在全球十分普遍，光是在２００４至２００９年，便

有１，８００次自殺式恐襲，其中９成是針對美國的。參與恐襲的恐怖分子，據學術界的調查研

究，大多表面看來與常人無異，教育水平也不低，生活上甚似是「住家男人」類型，但你若只看

他們貌似單純的外表而無視他們的極端思想，便大錯特錯。聯合國安理會１９９４年便有決議，

無論基於甚麼原因的恐怖主義都是不可能正當的（ｕｎｊｕｓｔｉｆｉａｂｌｅ）。港人為免噬

臍莫及，對恐襲的敏感度要有所提升。



這次提醒港人恐怖活動危害性的，卻是內地人民。他們對維他奶的杯葛，立時使她的市值蒸

發３７億元。抵制一種商品在經濟學的分析上，其實是一種歧視，已故諾貝爾獎經濟學家先師貝

克爾（Ｇａｒｙ Ｂｅｃｋｅｒ）在他的博士論文中，對歧視發展了一套很深刻的理論，他發現

歧視一種商品與國際貿易上向一種商品徵收關稅，性質是相同的。我在年前分析貿易戰的文章中

早已指出關稅是一種敵我俱損的七傷拳，非不得已，可免則免。除了維他奶外，內地人民在一些

大是大非的問題上，例如杯葛曾參與抵制新疆棉花的Ｈ＆Ｍ，此等行動，雖對中國自己也會造成

損失，但在道德上卻理直氣壯，可起到狹路相逢勇者勝的效果，我們卻不用反對。



中國有世界上最龐大的市場，中國為保護自己的利益，往往會利用其擁有龐大市場這一優勢

作討價還價的條件。西方國家垂涎中國市場已久，卻怕一進入中國市場，其先進技術便會被中國

掌握。不過，中國的態度卻是你可自由選擇是否進入中國市場，無人在逼你。此種取態其實十分

王道，並無違反自由市場原則。



反觀美國，卻完全採用霸道原則。例如，法國一所經營電力供應設施及鐵路的跨國大企業阿

爾斯通，是美國通用電氣的重要競爭對手，美國為了肢解這個對手，竟然採用了很不名譽的招數

，在２０１３年拘捕了一名路過紐約機場的阿爾斯通高管，並巧立名目，用長臂管轄的法律把這

名高管關了幾年，期間又罰款又收購，終於肢解了阿爾斯通，這些事的前因後果被遭到拘禁的皮

耶魯齊記錄成《美國陷阱》一書。讀後深覺美國對華為也在採用同一策略，美國自己５Ｇ落後，

便千方百計希望把華為的技術據為己有，就算不行，也要拖慢她的發展。此種策略與中國的任君

選擇相比，已是強搶了，從前對日本與南韓，也出過近似的招數。



＊中美反恐策略高下立見＊



一個王道，一個霸道，在反恐的策略上一樣反映出來。中國也是飽受恐怖主義禍害的國家，

東突的恐襲尤其嚴重。中國的應付之道是搞去極端化的教育，西方國家所大驚小怪的所謂集中營

，卻是學習漢語，以利找工作脫貧及學習和諧共處。反觀美國對恐襲的對策，卻是揮軍阿富汗，

駐軍２０年無成效，現在又倉惶撤離。佔領別人的土地不但無助反恐，９１１以後，美國佔領阿

富汗及攻佔伊拉克，又在中東各處狂轟濫炸，死掉了數十萬人，並製造了大量難民，上文已提過

，光是２００４至２００９年，便有１，８００宗主要是針對美國的恐襲，比起１９８０至２０

０３年間共３１５宗多得多。



現在看來，美國的霸道策略效果遠不及中國的王道，惟美國不但沒有向中國學習，反而拉幫

結派以新疆人權為藉口，抵制中國。究竟佔人國土、殺死平民與去極端化教育營，哪一個更符合

人權？



香港的反恐也應從中美的不同策略與成果總結點結論。對付恐怖分子一定要從嚴處罰，以儆

效尤。對一般不明事理但本身並非恐怖分子的港人，要以教育為主，踩過了紅線的，一樣要檢控

。社會中人對那些美化恐怖分子的人，更要同聲譴責。

《香港科技大學經濟學系前系主任及榮休教授 雷鼎鳴》



＊ 轉載自晴報

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