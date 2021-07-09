《鍾之日記》港股止八連跌，新世界陷風波

《鍾之日記》７月９日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



中國６月ＣＰＩ與ＰＰＩ同比漲幅雙雙放緩，ＰＰＩ同比上漲８﹒８％，漲幅從５月逾１２

年半的高點回落０﹒２個百分點，符合市場預期，反映今年以來一路高走的工業品通脹壓力有望

得而緩解。受豬肉價格下跌拖累，６月ＣＰＩ同比漲幅收窄至１﹒１％低預期。最新召開的國務

院常務會議決定適時降準，以解減緩大宗商品價格上漲對企業經營的影響，而最新公布的６月通

脹數據溫和，或不一定要急於降準。市場對降準的時機有不同的看法。民生銀行首席研究員溫彬

此前表示，降準的時機選擇的主要考量還是通脹水平的高低，如果６月通脹趨於回落，在第三季

末實施定向降準可能是比較好的時間窗口。而植信投資研究院認為，當前所需要的是全面降準而

不是局部降準，第三季或全面降準１－２次，下調準備金率０﹒５－１個百分點，而７月很可能

會成為第一個降準窗口期。



＊騰訊倒升，香江魚缸止八連跌＊



香江魚缸八連跌後，恆指今早低開２１點，早段一度跌穿２５０天牛熊分界線及２７０００

點後拗腰倒升，收報２７３４４點，反彈１９１點，終止８連跌，成交１８６８億元。騰訊

（００７００）今早曾創逾九個月低位，收市倒升２％，美團（０３６９０）升４﹒３％，海底

撈（０６８６２）飆１０﹒２％，為表現最佳恆指成份股。

滬深股市今早一度大挫，滬綜指跌１％失守三千五，但午後有色、鋼鐵、煤炭等資源股集體

反彈，加上汽車板塊拉漲護盤，滬指收市僅微跌０﹒０４％，報３５２４﹒０９點。滬綜指本周

主要在三千五整數關口爭持，大致維持日升日跌格局，全周累計微升０﹒１５％。兩市已連續第

七日維持萬億人民幣水平，兩市全日成交１１２７６億元人民幣，按日跌５﹒８％。



＊柏傲莊重建賠１２億，新世界創４個月低＊



新世界（０００１７）大圍站上蓋物業項目柏傲莊ＩＩＩ牆身底座混凝土未達設計要求，新

世界決定主動拆卸柏傲莊ＩＩＩ第１座及第８座重建，預計交樓日期推遲９個月。消息指，柏傲

莊ＩＩＩ拆卸、重建及賠償費用，料涉逾１２億元，相當於柏傲莊ＩＩＩ合約銷售額９％或全個

柏傲莊合約銷售的３％。

新世界發展昨（８日）跌３﹒９％，今日再挫２﹒７％，報３７﹒３５元，創４個月新低。

以收市價計，該股暫連跌４日，累計跌幅７﹒４％。有份合作發展柏傲莊的港鐵（０００６６）

股價則未受影響，今日收升０﹒２％報４４﹒２元，已連升３日。

為安撫柏傲莊ＩＩＩ買家，新世界向買家作出賠償及補貼，承諾受影響的８４６戶買家，無

論選擇繼續完成買賣合約或即時取消成交，均可獲得額外津貼及利息補償，以購買樓價１５００

萬元單位的即供買家為例，額外津貼連利息補償可獲１１５萬元。

柏傲莊重建引起網民熱論，有網民指，柏傲莊ＩＩＩ買家突然間有錢賠，加上位處大圍站上

蓋，相信轉手即可獲利，買家「等如中兩次六合彩」。不過，也有網民質疑項目會不會有更嚴重

的問題未曝光，如果他是買家會選擇取消交易，並指「住入去打風個啲驚餐死」。



＊傳監管約談許家印，恆大高層涉港官飯聚＊



恆大（０３３３３）有息負債已較去年最高峰期時的８７００多億元人民幣，已大幅下降約

３４％，但內地監管似乎仍未放心，據《彭博》引述消息報道，國務院金融穩定發展委員會６月

底時約見了恆大主席許家印，要求盡快化解債務困境，以免引發金融風險。恆大、人行和銀保監

均未就以上消息置評。

消息透露，金穩委官員敦促許家印考慮通過引入戰略投資者等方式，盡快解決債務問題，避

免引發系統性金融風險等衝擊，而許家印亦表示正與地方政府等方面討論方案。此外，亦有消息

指，在許家印與金穩委會面前的一個月，人行等監管機構就已約談恆大，督促其加快出售資產、

削減債務並及時償還債務。

儘管許家印早前受邀出席中國共產黨成立１００周年大會，但消息指監管仍對恆大債務風險

深感擔憂。恆大今日收低１﹒６％，報９﹒４７元，七連跌。

另一方面，香港保安局副局長區志光、入境事務處處長區嘉宏及海關關長鄧以海被揭在３月

初出席晚宴違反限聚令，３名高官今日終就事件致歉。據本地傳媒消息，席上包括恆大的管理層

，惟集團未有回應。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形

式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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