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09/07/2021 08:42

【重拳監管】３６０數科美股大插二成，旗下３６０借條Ａｐｐ下架

　　《經濟通通訊社９日專訊》據內媒報道，３６０數科旗下核心產品３６０借條Ａｐｐ已經下
架，下架原因與違規收集使用個人信息整改未達標、並與今年４月２９日人民銀行等金融監管部
門約談１３家互聯網金融平台並要求整改有關。
　　報道指３６０數科相關負責人未否認下架，但對下架原因表示不方便透露更多信息。受此影
響，３６０數科美股大跌，收挫２１﹒５％。
　　對於３６０借條下架的原因，有內媒消息指與網信辦在５月１０日通報包括３６０借條在內
的８４款安全和網絡借貸類ＡＰＰ違規收集和使用個人信息情況有關。網信辦當時通報指３６０
借條存在的主要問題是：違反必要原則和《常見類型移動互聯網應用程序必要個人信息範圍規定
》，收集與其服務無關的個人信息，未經用戶同意收集使用個人信息等。
　　此外，人民銀行、銀保監、中證監及外匯局早前聯合約談騰訊（００７００）、百度
（０９８８８）旗下度小滿金融、京東金融、字節跳動、美團金融、滴滴金融、陸金所、天星數
科、３６０數科、新浪金融、蘇寧金融、國美金融，以及攜程金融１３家網絡平台企業。報道指
，只有３６０數科旗下３６０借條Ａｐｐ被下架，其他平台依然可在各大應用商店搜索到。
　　監管當時指出，網絡平台企業普遍存在無牌或超許可範圍從事金融業務、公司治理機制不健
全、監管套利、不公平競爭、損害消費者合法權益等嚴重違規問題，並提出了七條整改要求。而
被約談企業也都在約談後進行了自查，並陸續提交了整改方案。（ａｃ）

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