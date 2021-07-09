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09/07/2021 13:00

《神州縱橫－凌昆》百年創建輝煌路

　　《神州縱橫》中共建黨１００周年，對中國以至世界的巨大改變有目共睹，期間的歷史發展
過程更有值得總結的經驗，由此可更深入了解中共的成就及前景。
　
＊引領中國入上升軌＊
　
　　首先要了解中共在中國歷史發展的角色。從較長遠看人類文明有約２０００年的長周期，在
中國上個周期由秦開始，結束諸候封建進入中央集權帝制，漢唐繼承秦體制而創立盛世。今個周
期由國民政府開始，結束帝制轉向共和，中共繼承而有望創立新周期的盛世，也正建國前預言所
云：「五星出利中國」、「五星燦爛文明國」。從較近代看，中國自１９世紀起國勢江河日下，
１８４１鴉片戰爭和１９００八國聯軍更屬國恥。為翻身中國人民試過多種方式，包括洋務運動
、百日維新、義和團及太平天國等，直到孫中山才革命成功，為滑落築底。中共繼承了革命先行
者的大業，把中國引入上升軌。至今已確認重新崛起，拿破崙的睡獅醒來將震動世界預言應驗。
由上述可見中共乃中國近代歷史發展的產物，其出現又為引領中國去弱走強作出巨大貢獻。有些
人（包括香港的）以為中共很快消亡或可予推翻者，實不明歷史大潮走勢。中共成立後至今可大
致分三階段，首段至１９４９是奮鬥建國期。次段是毛澤東管治時期，第三段由鄧小平的改革開
放起始，至目前或許正孕育第四段。在首段成功建國的最根本原因是毛澤東修正了馬克思主義：
當時本以為共黨革命會在最先進的德國發生，卻反在西方較落後的俄羅斯成功，而中國未工業化
沒有工人階段，更不可能有革命。但毛澤東深懂中國歷史上農民革命導致改朝換代的規律，提出
了農村包圍城市策略，配合其他因素最終取得成功。關鍵是引入外來思想要結合國情。
　
＊建國後兩輪改革開放＊
　
　　第三段改革開放的情況已眾所周知不用多說。反而次段毛澤東時代須重作評估。建國後毛澤
東要為發展拓新路，除了吸納蘇聯列寧主義的首個社會主義國家建設經驗外，還加上自己的創見
，故他是第一個改革開放者。當時中國並無閉關自守，而是在西方封鎖下別無選擇只能對蘇聯集
團開放，但這為工業化奠下了基礎，從無到有建立了汽車、輪船及飛機等大批產業，到６０年代
工業還實現了自我累積而不必由農業資助。毛澤東又改革了蘇聯中央計劃體制的過度集中及國有
化，倡建小型集體企業。這不單把劉易斯二元發展模式改成三元而加快進度，還為日後鄧小平提
供了市場化改革的初步基石。此外毛澤東主導的中美關係破冰，又為鄧小平的向西方開放提供了
國際政治基礎。另方面，大躍進及文革等偏差，則是在探索前進道路時走了變路，乃發展過程的
問題。無論如何，百年間完成了建國及初步富強後，中共要引領中國發展仍任重道遠，絕不能自
滿及鬆懈。《資深評論員　凌昆》
　
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