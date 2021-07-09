《神州縱橫－凌昆》百年創建輝煌路

《神州縱橫》中共建黨１００周年，對中國以至世界的巨大改變有目共睹，期間的歷史發展

過程更有值得總結的經驗，由此可更深入了解中共的成就及前景。



＊引領中國入上升軌＊



首先要了解中共在中國歷史發展的角色。從較長遠看人類文明有約２０００年的長周期，在

中國上個周期由秦開始，結束諸候封建進入中央集權帝制，漢唐繼承秦體制而創立盛世。今個周

期由國民政府開始，結束帝制轉向共和，中共繼承而有望創立新周期的盛世，也正建國前預言所

云：「五星出利中國」、「五星燦爛文明國」。從較近代看，中國自１９世紀起國勢江河日下，

１８４１鴉片戰爭和１９００八國聯軍更屬國恥。為翻身中國人民試過多種方式，包括洋務運動

、百日維新、義和團及太平天國等，直到孫中山才革命成功，為滑落築底。中共繼承了革命先行

者的大業，把中國引入上升軌。至今已確認重新崛起，拿破崙的睡獅醒來將震動世界預言應驗。

由上述可見中共乃中國近代歷史發展的產物，其出現又為引領中國去弱走強作出巨大貢獻。有些

人（包括香港的）以為中共很快消亡或可予推翻者，實不明歷史大潮走勢。中共成立後至今可大

致分三階段，首段至１９４９是奮鬥建國期。次段是毛澤東管治時期，第三段由鄧小平的改革開

放起始，至目前或許正孕育第四段。在首段成功建國的最根本原因是毛澤東修正了馬克思主義：

當時本以為共黨革命會在最先進的德國發生，卻反在西方較落後的俄羅斯成功，而中國未工業化

沒有工人階段，更不可能有革命。但毛澤東深懂中國歷史上農民革命導致改朝換代的規律，提出

了農村包圍城市策略，配合其他因素最終取得成功。關鍵是引入外來思想要結合國情。



＊建國後兩輪改革開放＊



第三段改革開放的情況已眾所周知不用多說。反而次段毛澤東時代須重作評估。建國後毛澤

東要為發展拓新路，除了吸納蘇聯列寧主義的首個社會主義國家建設經驗外，還加上自己的創見

，故他是第一個改革開放者。當時中國並無閉關自守，而是在西方封鎖下別無選擇只能對蘇聯集

團開放，但這為工業化奠下了基礎，從無到有建立了汽車、輪船及飛機等大批產業，到６０年代

工業還實現了自我累積而不必由農業資助。毛澤東又改革了蘇聯中央計劃體制的過度集中及國有

化，倡建小型集體企業。這不單把劉易斯二元發展模式改成三元而加快進度，還為日後鄧小平提

供了市場化改革的初步基石。此外毛澤東主導的中美關係破冰，又為鄧小平的向西方開放提供了

國際政治基礎。另方面，大躍進及文革等偏差，則是在探索前進道路時走了變路，乃發展過程的

問題。無論如何，百年間完成了建國及初步富強後，中共要引領中國發展仍任重道遠，絕不能自

滿及鬆懈。《資深評論員 凌昆》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

