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09/07/2021 17:05

【聚焦數據】人行：６月新增人民幣貸款２﹒１２萬億，高於預期

　　《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行公布，６月份，人民幣貸款增加２﹒１２萬億元（人民
幣．下同），同比多增３０８６億元，按月亦多增３０００億元，高於市場預期的增１﹒８萬億
元。６月末，本外幣貸款餘額１９１﹒６２萬億元，同比增長１１﹒９％。月末人民幣貸款餘額
１８５﹒５萬億元，同比增長１２﹒３％，增速比上月末高０﹒１個百分點，比上年同期低
０﹒９個百分點。
　　上半年人民幣貸款增加１２﹒７６萬億元，同比多增６６７７億元。分部門看，住戶貸款增
加４﹒５８萬億元，其中，短期貸款增加１﹒１５萬億元，中長期貸款增加３﹒４３萬億元；企
（事）業單位貸款增加８﹒３７萬億元，其中，短期貸款增加１﹒２３萬億元，中長期貸款增加
６﹒６２萬億元，票據融資增加２２１１億元；非銀行業金融機構貸款減少１８３２億元。
　　６月末，外幣貸款余額９４７３億美元，同比增長９﹒６％。上半年外幣貸款增加８０２億
美元，同比多增２８億美元。６月份，外幣貸款增加１０２億美元，同比少增５２億美元。

＊６月末外幣存款同比增３０﹒９％＊

　　存款方面，６月份，人民幣存款增加３﹒８６萬億元，同比多增９５２４億元。６月末，本
外幣存款餘額２３３﹒２萬億元，同比增長９﹒５％。月末人民幣存款餘額２２６﹒６２萬億元
，同比增長９﹒２％，增速比上月末高０﹒３個百分點，比上年同期低１﹒４個百分點。
　　上半年人民幣存款增加１４﹒０５萬億元，同比少增５０６４億元。其中，住戶存款增加７
﹒４５萬億元，非金融企業存款增加２﹒２５萬億元，財政性存款增加９３９９億元，非銀行業
金融機構存款增加２﹒１９萬億元。
　　６月末，外幣存款餘額１﹒０２萬億美元，同比增長３０﹒９％。上半年外幣存款增加
１２９７億美元，同比多增１０９１億美元。６月份，外幣存款增加５１億美元，同比少增
２６０億美元。（ｗｌ）

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