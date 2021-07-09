【放水萬億】人行：７月１５日起金融機構全面降準０﹒５個百分點

《經濟通通訊社９日專訊》人民銀行於今日收市後公布，為支持實體經濟發展，促進綜合融

資成本穩中有降，人行決定於下周四（１５日）起下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點（

不含已執行５％存款準備金率的金融機構）。本次下調後，金融機構加權平均存款準備金率為８

﹒９％。人行指，今次降準料釋放長期資金約１萬億元（人民幣．下同）。

今次是人民銀行自去年４月後首次宣布降準，更是自去年１月以來首次宣布全面降準，而非

部分分析師此前預期的定向降準。而植信投資研究院此前報告提及，全面降準逼在眉睫，因目前

銀行系統的廣義流動性已經捉襟見肘。

人行降準前已聽見風聲，國務院在本周的常務會議重提降準，是去年６月以來首次，引發市

場關注。會議決定，針對大宗商品價格上漲對企業生產經營的影響，要在堅持不搞大水漫灌的基

礎上，保持貨幣政策穩定性、增強有效性，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加強金融對實

體經濟特別是中小微企業的支持，促進綜合融資成本穩中有降。



＊人行：優化金融機構資金結構，更好支持實體經濟＊



人民銀行表示，今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成本上升等經營困

難，中國堅持貨幣政策的穩定性、有效性，不搞大水漫灌，而是精準發力，加大對小微企業的支

持力度。人民銀行指，下一步將繼續實施穩健的貨幣政策，堅持穩字當頭，保持流動性合理充裕

，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本匹配，搞好跨周期設計，支持中小企

業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境。

人行在答記者問中補充道，降準的目的是優化金融機構的資金結構，提升金融服務能力，更

好支持實體經濟。具體目的有三，一是在保持流動性合理充裕的同時，增強金融機構資金配置能

力，為高質量發展和供給側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境；二是調整中央銀行的融資結構

，有效增加金融機構支持實體經濟的長期穩定資金來源，引導金融機構積極運用降準資金加大對

小微企業的支持力度；三是此次降準降低金融機構資金成本每年約１３０億元，通過金融機構傳

導可促進降低社會綜合融資成本。



＊穩健貨幣政策取向沒有改變＊



存款準備金率達到５％的金融機構則不獲下調，人行解釋這一水平是目前金融機構中最低的

，保持在該水平有利於金融機構兼顧支持實體經濟和自身穩健經營。

人行又強調，穩健貨幣政策取向沒有改變，今次降準是貨幣政策回歸常態後的常規操作，釋

放的一部分資金將被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利（ＭＬＦ），還有一部分資金被金融

機構用於彌補７月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口，增加金融機構的長期資金佔比，銀行體系

流動性總量仍將保持基本穩定。（ｅｙ）

