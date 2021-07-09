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09/07/2021 08:01

《神州民企》長城汽車（０２３３３）６月銷量１０萬輛，增２３％

　　《經濟通通訊社９日專訊》長城汽車（０２３３３）（滬：６０１６３３）公布，６月銷量
約１０﹒０７萬輛，按年增２２﹒７１％，產量約１０﹒０８萬輛，升２０﹒７６％。
　　該集團指，上半年銷量約６１﹒８２萬輛，按年增５６﹒４７％，產量６０﹒４７萬輛，按
年升５４﹒６３％。（ｗｈ）

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