《日入而息》人行降準放水萬億，港股全周跌９６５創逾半年低

《今天重點》﹡人行表示７月１５日起金融機構全面降準０﹒５個百分點；人行超預期全面

降準，分析稱屬對沖基礎貨幣增長不足；德商銀行表示經濟趨冷此次降準屬

預調，若有需要再加碼

﹡內地６月Ｍ２同比增速擴至８﹒６％，高於預期；內地６月社融規模增量

３﹒６７萬億人幣，大幅高預期；６月末社會融資規模存量同比增１１％至

逾３０１萬億；６月新增人民幣貸款２﹒１２萬億，高於預期

﹡消息指一嗨租車擬來港上市，集資約７８億港元

﹡本港新增１宗輸入確診個案，１８歲男子由荷蘭抵港



《即日市況》﹡恆指高收１９１點報２７３４４，科指升１０７點報７４２９



《深滬股市》﹡滬指收跌０﹒０４％全周微升，通脹降溫降準呼聲顯現



《美元匯價》﹡歐元１﹒１９１０應有較大阻力，可候位高沽；歐元最新報１﹒１８６０

╱６４，日圓最新報１０９﹒９３╱９５



《公司資訊》﹡消息指一嗨租車擬來港上市，集資約７８億港元

﹡小米（０１８１０）昨日回購７７５萬股，涉近２億元

﹡中國醫療（０８２２５）啟動拜敏研究型專科門診和科研式產品推廣

﹡四環醫藥（００４６０）抗感染藥獲藥品註冊證書

﹡百濟神州（０６１６０）旗下凱洛斯獲批用於治療成人復發或難治性多發性

骨髓瘤

﹡信達生物（０１８０１）纖維細胞生長因子受體抑制劑新適應症獲受理上市

申請

﹡倩碧（０８３６７）主要股東以０﹒１２１元配股，持股降至５０％

﹡恆地（０００１２）以逾５億元統一耀東街舊樓業權

﹡華人飲食集團（０８２７２）上市地位７月１３日起取消

﹡匯創（０８２０２）下周二起取消上市地位

﹡萬勵達（０８４８２）控股股東減持一千萬股，持股削至２８﹒９６％

﹡慕容家居（０１５７５）潛在投資者無意購入新股，今午復牌

﹡龍皇（０８４９３）溢價逾３％配股，淨籌５７９萬元

﹡騰訊投資的酒水外賣平台酒小二尋求２億美元融資

﹡攜程集團（０９９６１）與澳門旅遊局啟動官方星球號旗艦店

﹡瑞安房地產（００２７２）上半年累計合約物業銷售額按年升９５％

﹡晨訊科技（０２０００）６月收入１﹒０６億元，按月升６５﹒５％

﹡新力控股集團（０２１０３）上半年合同銷售金額按年升３５％至約５８８

億元人民幣

﹡包浩斯國際（００４８３）首季度同店銷售按年減少１７％

﹡金馬能源（０６８８５）完成股份全流通，轉換Ｈ股下周一於聯交所上市



《國企紅籌》﹡中國民航信息網絡（００６９６）崔志雄辭任董事長，黃榮順接替



《神州民企》﹡巨濤海洋石油服務（０３３０３）已委任執董曹雲生為首席執行官

﹡據報中國監管當局約見許家印，要求恆大（０３３３３）盡快化解債務問題



《中國要聞》﹡內地６月ＣＰＩ同比漲幅收窄至１﹒１％，低於預期

﹡內地６月ＰＰＩ同比漲幅收窄至８﹒８％，符合預期

﹡統計局表示大宗商品穩價效果顯，ＰＰＩ同環比漲幅回落；食品價格下降帶

動，６月ＣＰＩ環比跌幅擴大

﹡中國普天正式併入中國電科，央企重組再下一城

﹡昔日「私募一哥」徐翔出獄

﹡傳內地補習社暑假禁開班，教育部鼓勵學校托管學生

﹡銀保監表示今年首五月查處非法集資案涉資逾９００億元人民幣；去年處理

銀行保險機構投訴３６萬件

﹡商務部表示內地港澳共建單一自貿區，健全外商安全審查

﹡發改委與美在華跨國企業高層圓桌會在吉林長春舉行

﹡上海迪士尼明年１月９日起上調票價

﹡人行１００億逆回購利率持平，本周淨回籠６００億；６月新增人民幣貸款

２﹒１２萬億，高於預期；７月１５日起金融機構全面降準０﹒５個百分點

﹡６月抖音及其海外版ＴｉｋＴｏｋ下載量超６５００萬

﹡中汽協表示６月新能源車銷量近２６萬輛同比增１﹒４倍

﹡能源局回應分布式光伏整縣推進政策：試點不審批

﹡國家礦山安監局表示上半年對煤礦行政罰款逾９﹒２億元

﹡繼富時羅素後，ＭＳＣＩ剔除中國重工等多隻軍工股

﹡深圳公布第二批集中供地名單，底價合計約４２２億元

﹡蔚來計劃到２０２５年在全球建成超過４０００座換電站

﹡上海今日起實施二手房源價格核驗，整頓掛牌價格虛高

﹡滴滴遭查後，投資者料中國科技業將強化數據安全合規

﹡據報網信辦主導監管中企赴美上市，喜馬拉雅取消上市

﹡騰訊湯道生稱長三角人工智能超算中心即將投入使用

﹡華為昇騰許映童稱今年啟動建設超２０個ＡＩ計算中心

﹡藍光發展認２４億人幣貸款逾期，大股東三成持股被凍

﹡市監總局強化涉企收費治理，將聚焦水電、商銀等領域

﹡民航局表示上半年旅客運輸量恢復至２０１９年的７６％

﹡中證監表示自去年來作出操縱市場案等行政處罰１７６件；加大對以市值管

理之名行操縱市場之實的打擊；督促證券公司從事投行業務歸位盡責；堅持

「申報即擔責」原則，杜絕「帶病闖關」；中證監就期貨公司子公司管理暫

行辦法公開徵意見

﹡內地６月Ｍ２同比增速擴至８﹒６％，高於預期

﹡內地６月社融規模增量３﹒６７萬億人幣，大幅高預期

﹡６月末社會融資規模存量同比增１１％至逾３０１萬億



《寶島快訊》﹡台股收跌１﹒２％，報１７６６１點

﹡受惠晶片需求旺盛，台積電次季營收增２０％符合預期



《其他消息》﹡單仲偕被判刑，葵青區議會一議席懸空

﹡陳茂波稱受惠派消費券等因素，今年經濟增長或勝預測

﹡涉煽動參與六四集會，鄒幸彤申覆核保釋被拒

﹡高院裁定被告唐英傑煽動他人分裂國家等三罪表證成立

﹡港大學生會撤回「哀悼」刺警案疑凶動議，幹事會辭職

﹡政府就管制即棄膠餐具諮詢，先禁發泡膠及堂食膠餐具

﹡據報三日間最少百名區議員辭職，包括黎志強余德寶

﹡港府譴責歐洲議會決議案，斥其違反邏輯雙重標準

﹡總商會澄清無就聘用港大畢業生刊登聲明，現已報警處理

﹡八大學校董會主席發聲明譴責美化暴力言論及行為

﹡深股通額度全日用近１２億元，陸股通連續兩日淨流出；滬股通額度全日用

１５億元，陸股通淨流出２億元

﹡【柏傲莊事件】工程師表示樓宇結構不理想或屬人為疏忽；消委會提醒準業

主衡量賠償安排是否合理

﹡中原ＣＣＬ五連升斷纜，按周跌０﹒９％

﹡銀公表示對本港下半年經濟審慎樂觀，料超低利率環境持續

﹡聯交所委任上市委員會及上市覆核委員會成員



《大國博弈》﹡王毅稱中方支持歐方提升戰略自主，獨立發展對華關係

﹡據報美國再將十家中國企業列黑名單，涉新疆侵犯人權

﹡美國擬將更多涉疆中國實體列黑名單，中方堅決反對

﹡阿富汗美軍撤軍在即，中國警惕地區火藥桶急速撤僑



《新冠肺炎》﹡本港新增１宗輸入確診個案，１８歲男子由荷蘭抵港

﹡台灣今新增３２宗本地確診，「微解封」標準引起爭議

﹡新加坡衛生部長表示仍期望與香港恢復「空中旅遊走廊」

﹡土耳其試驗指科興疫苗預防有症狀感染有效率約８３％

﹡西醫工會料不多私家診所提供復必泰接種服務

﹡陳肇始稱有信心本港接種率於８至９月將達至五成

﹡入境海關首長就違反限聚令致歉，稱只屬普通社交聚會

﹡信和下周三推１０５萬抽獎，每人最高賞３５０００元

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