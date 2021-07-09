《股林淘金－林家亨》Ｓｅｎｔａｇｅ美國上市，發展前景佳

《股林淘金》將於今日（９日）於美國上市的Ｓｅｎｔａｇｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ

Ｉｎｃ﹒（ＮＡＳＤＡＱ：ＳＮＴＧ），Ｓｅｎｔａｇｅ招股價介乎５﹒００－６﹒００美元，

在２００９年成立，早已打入中國網路金融服務業。Ｓｅｎｔａｇｅ在中國提供包括消費貸款還

款和收款管理、貸款推薦以及預付款網路服務在內的全面金融服務。按中國相關統計顯示，於消

費貸款還款，以及收款管理，均具備龐大發展潛力。



中國的消費信貸市場近年急速發展，消費貸款結總由２０１５年約１９﹒０兆人民幣，累增

至２０２０年約４６﹒５兆，年均複合增長達１９﹒６％，撇除疫情影響因素觀察２０１９年國

內經濟增長６﹒１％，反映中國消費信貸是帶動中國保持高速經濟增長不可或缺的產業，預計至

２０２５年金額可達約９８﹒１兆，於２０２０至２０２５年的複合增長仍可保持在１６﹒１％

的高水平。至於消費貸款還款和收款管理的市場規模，則由２０１４年約７８億元人民幣累增至

２０１９年約３８８億元，複合增長達３７﹒８％；至於２０１９至２０２４年的複合增長預測

則為１９﹒０％，至２０２４年可望達到９２５億元的市場規模，２０１９年約３８８億元累增

超過１﹒３８倍。



國策方面，過去消費信貸市場被政府大力整頓，汰弱留強，不良公司離開市場，令好像

Ｓｅｎｔａｇｅ這樣有實力及信譽的企業之市場佔有率大幅提升。而現時鼓勵內需、內循環、刺

激本土消費等經濟政策，亦幫助消費貸款市場之發展。國內消費由２０１４年約２７２億元人民

幣累增至２０１９年約４１２億元，複合增長為８﹒７％，消費貸款需求不斷增加。而

Ｓｅｎｔａｇｅ能利用對客戶群的戰略合作夥伴關係以及估值模型和技術的深刻理解，致力於與

客戶合作，以瞭解他們的財務需求和挑戰，並提供定制服務來說明他們實現各自的目標。



Ｓｅｎｔａｇｅ選擇在網貸及消費貸款盛行的美國，相信除了集團業務對美國本土市場具吸

引力外，亦是看中近年美股市場吸引大量香港及國內投資者入場交投，相信上市初期股份有機會

供不應求，帶動股價上升，對於美股有興趣的投資者不妨多加留意。

《香港股票分析師協會永遠榮譽會長、國農證券董事總經理 林家亨》



＊筆者並沒有持有上述股份



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