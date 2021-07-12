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12/07/2021 11:25

【放水萬億】瑞信：降準對內銀屬正面，續看好招行及平安銀行

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人行上周五（９日）宣佈全面降準０﹒５個百分點，瑞信發表
研究報告指，降準的規模和時機都是意料之外。該行認為，這可能對市場情緒有利，市場對即將
公布的第二季經濟數據及下半年經濟感擔憂，而人行選擇降準，釋出了一個強烈信號，向市場傳
達信心，並表明已準備好在必要時採取行動。瑞信繼續看好內地銀行板塊，當中看好招商銀行
（０３９６８）和平安銀行（深：０００００１），並認為現時是在公布上半年業績前買入的良
好時機。
　　瑞信表示，人行指，降準釋放的部分資金，可以被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利
（ＭＬＦ），解決稅季期間流動性收緊的問題。該行假設有１萬億元人民幣的ＭＬＦ被替換，這
可解釋人行提及的１３０億元人民幣的成本節省。該行認為，今次降準非大幅放寬，並指是人行
的明智之舉，因為人行按進一步的經濟數據，為未來幾個月的決策留空間。
　　該行又指，在貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下降空間有限之下，進一步降低實體經濟的融資
成本可能有幫助，又認為今次降準對於內地銀行業必定是正面，優化的負債結構和較低的利息支
出，將有助提高銀行淨息差。若政策立場在下半年轉向更加寬鬆，亦將有利於銀行的資產擴張。
（ｓｋ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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