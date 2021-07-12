【放水萬億】瑞信：降準對內銀屬正面，續看好招行及平安銀行

《經濟通通訊社１２日專訊》人行上周五（９日）宣佈全面降準０﹒５個百分點，瑞信發表

研究報告指，降準的規模和時機都是意料之外。該行認為，這可能對市場情緒有利，市場對即將

公布的第二季經濟數據及下半年經濟感擔憂，而人行選擇降準，釋出了一個強烈信號，向市場傳

達信心，並表明已準備好在必要時採取行動。瑞信繼續看好內地銀行板塊，當中看好招商銀行

（０３９６８）和平安銀行（深：０００００１），並認為現時是在公布上半年業績前買入的良

好時機。

瑞信表示，人行指，降準釋放的部分資金，可以被金融機構用於歸還到期的中期借貸便利

（ＭＬＦ），解決稅季期間流動性收緊的問題。該行假設有１萬億元人民幣的ＭＬＦ被替換，這

可解釋人行提及的１３０億元人民幣的成本節省。該行認為，今次降準非大幅放寬，並指是人行

的明智之舉，因為人行按進一步的經濟數據，為未來幾個月的決策留空間。

該行又指，在貸款市場報價利率（ＬＰＲ）下降空間有限之下，進一步降低實體經濟的融資

成本可能有幫助，又認為今次降準對於內地銀行業必定是正面，優化的負債結構和較低的利息支

出，將有助提高銀行淨息差。若政策立場在下半年轉向更加寬鬆，亦將有利於銀行的資產擴張。

（ｓｋ）



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