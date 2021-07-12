【放水萬億】交銀：降準助降低銀行資金成本，首選招行籲買入

《經濟通通訊社１２日專訊》交銀國際發表報告表示，人行宣布降低金融機構存款準備金率

０﹒５個百分點，根據靜態分析，降準將平均提升該行所覆蓋全國性銀行的稅前利潤約１％。

該行認為，降準可以幫助穩定貸款定價，貸款定價過去幾個月一直在上升，但並不預期貸款

收益率會明顯下降，預測下半年貸款的收益率同比仍將上升。同時更多的貸款轉向個人消費和小

微企業也會帶來更高的貸款收益和較低的息差壓力。降準可以進一步支持經濟增長，從而帶來較

低的資產質量壓力和信貸成本，這些都有利銀行今年的利潤反彈。

該行偏好撥備充足和存款強勁的銀行，基於領先的盈利能力和增速，首選股為招商銀行

（０３９６８）（滬：６０００３６）。該行亦看好增長快於其他大行同業的郵儲銀行

（０１６５８）、農行（０１２８８）和建行（００９３９），主要基於其存款業務和撥備優秀

，以及仍然具有吸引力的估值，全部均予「買入」評級。（ｂｉ）



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