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12/07/2021 15:15

【放水萬億】富瑞：降準對房地產市場的正面影響有限，擬保持謹慎

　　《經濟通通訊社１２日專訊》人行上周五（９日）宣布，為支持實體經濟發展，促進綜合融
資成本穩中有降，將全面下調金融機構存款準備金率０﹒５個百分點，釋放長期資金１萬億元（
人民幣，下同），７月１５日起生效。富瑞發表研究報告指，此為意料之外的信貸放鬆，但鑑於
目前對房地產開發商和購房者的嚴格信貸控制，認為對實體房地產市場的基礎性影響將是有限的

　　富瑞視內房股三大首選股份為合景泰富（０１８１３），目標為１６﹒１元；新城發展
（０１０３０）價１１﹒８１元及融創中國（０１９１８），目標價為４８﹒３２元。
　　富瑞指，在過去十年的前幾次降準中，中國房地產板塊在宣布後的一星期內普遍跑贏
ＭＳＣＩ中國，但相對於之前對流入樓市的資本流動監管相對寬鬆，認為監管機構目前的嚴格信
貸控制將大大抵消此次降準對實體市場和股價走勢的影響，因此認為此次下調對該行業的影響為
中性至略為正面，建議投資者保持謹慎，等待未來數周土地市場及政策更加明朗，然後再重新審
視該行業。（ｃｗ）

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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