《華爾街內望》美三股指收市新高，Ｇ２０擬最低１５％全球企稅率

《經濟通通訊社１２日專訊》美國新申領失業救濟人數多於預期，美股上周四（８日）大幅

回吐，惟上周五（９日）全面反彈，受經濟復甦概念股帶動。投資者注視金融股本周公布季度業

績。

美股三大股指上周丕創收市新高，美國國債收益率反彈，１０年期美債收益率突破

１﹒３％。美國總統拜登簽署行政令，以加強對科技公司的審查、促進競爭。道指報３４８７０

點，升４４８點或１﹒３０％，納指報１４７０１點，漲１４２點或０﹒９８％；標普５００指

數升４８點或１﹒１３％，報４３６９點。

美國前財長薩默斯稱，技術因素可能在近期債市大漲中起作用，並警告稱市場可能低估了通

脹風險。

Ｇ２０財政部長和央行行長會周六（１０日）公布，就國際稅收框架達成歷史性協議，包括

支持訂立最低１５％的企業稅率。

維珍銀河（ＳＰＣＥ）的太空船昨日（１１日）成功載布蘭森與３名員工升空，在無重狀態

短暫體驗後成功返回地球，上周五收市報４９﹒２美元，跌６﹒６２％。

新西蘭聯儲局委員提出宜在７月會議上收緊貨幣，新西蘭聯儲局和加拿大央行的貨幣政策會

議分別在周二和周三舉行。美國將於周二發布通脹數據。（ｐｓ）

