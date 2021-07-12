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12/07/2021 07:59

《牛熊志選－陳其志》資金流入騰訊認購證及牛證部署反彈

　　《牛熊志選》恆指連日下跌，累積跌幅甚多，上周五（９日）更曾下試２７０００點關口，
及後出現技術反彈。恆指牛熊證資金流情況，截至上周四（８日）過去５個交易日，恆指牛證合
共錄得約６﹒８３億元資金淨流入，顯示有資金流入好倉，恆指熊證則累計約３﹒７７億元資金
淨流出，顯示有淡倉資金套現。街貨分布方面，截至上周四，恆指牛證街貨主要在收回價
２６９００點至２７１９９點之間，累計相當約３３７２張期指合約；熊證街貨主要在收回價
２８１００點至２８３９９點之間累計了相當約６２８張期指合約。
　　根據法興交易員表示，上周場外期權市場的引伸波幅普遍上升，恆生指數的３個月場外期權
的引伸波幅上升１﹒８個波幅點至１７﹒３％；國企指數的３個月場外期權的引伸波幅上升
２﹒６個波幅點至１８﹒７％；至於３個月期股份場外期權方面，匯控（００００５）的引伸波
幅上升１﹒８個波幅點至２０﹒９％；港交所（００３８８）的引伸波幅上升４﹒１個波幅點至
２６﹒１％；騰訊（００７００）的引伸波幅上升２﹒１個波幅點至２７﹒２％；中石油
（００８５７）的引伸波幅下降３﹒３個波幅點至３２﹒０％；中海油（００８８３）的引伸波
幅下降１﹒０個波幅點至３３﹒３％；建行（００９３９）的引伸波幅下降０﹒２個波幅點至
１８﹒１％；友邦（０１２９９）的引伸波幅上升１﹒５個波幅點至２４﹒０％；工行
（０１３９８）的引伸波幅上升１﹒２個波幅點至１８﹒３％；平保（０２３１８）的引伸波幅
上升４﹒９個波幅點至２３﹒８％；南中（０２８２２）的引伸波幅上升０﹒１個波幅點至
２０﹒６％。
　　輪證看好資金流方面，截至上周四前一周，騰訊的相關認購證及牛證合共錄得約３﹒１４億
元資金淨流入部署，為最多資金留意個股。產品條款方面，目前市場上較活躍的騰訊認購證為行
使價約５８１元至６２２元附近的中期價外條款，實際槓桿約７﹒０倍至９﹒９倍；牛證方面，
資金留意收回價５００元的較貼價條款，收回距離約７﹒７％，槓桿約１０﹒２倍。另外，美團
（０３６９０）相關認購證及牛證期內錄得約１﹒４億元資金淨流入部署，資金留意行使價
２９９元至３５０元附近的中長期及長期價外條款，實際槓桿約５﹒７倍至６﹒８倍；牛證方面
，資金留意收回價２３５元至２５０元之間的較貼價條款，收回距離約１１﹒３％至１６﹒４％
，槓桿約５﹒４倍至７﹒６倍。
　　至於看淡資金流方面，期內港交所的相關認沽證及熊證合共錄得約１９１２﹒０萬元資金淨
流入部署。港交所認沽證條款方面，較多投資者留意行使價約３９０元至４２４元附近的中期價
外條款，實際槓桿約７﹒４倍至１１﹒０倍；熊證方面，資金主要留意收回價５２０元至５８０
元附近的條款，收回距離約５﹒８％至１８﹒０％，槓桿約５﹒０倍至１４﹒０倍。
《法興證券上市產品銷售部主管　陳其志》
　
＊　筆者及其聯繫人士持有匯豐之財務權益
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