  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

12/07/2021 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶已經開始反攻？

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和１２﹒５％，局
勢則分別屬於顯著向淡和中性。上周五（９日）收市後出現了一個重大利好消息，然後又出現了
一個重大利淡消息，投資者該如何判斷這對後市的影響呢？本欄認為，上周三（７日）好友大戶
既然曾經以非常進取的態度主動買盤，其實早已顯示他們的反攻意欲。一般而言，這亦代表他們
已經來到部署反攻的最後階段，只等待一個重大利好消息支持自己投入最後一筆注碼，全力殺上

　　上周四（８日）大市氣氛非佳，他們選擇了退守，任由對手將大市質低。上周五開市後不久
，便見他們再度入市掃貨，並一直控制局勢至收市。收市前人行全面降準的公布刺激指數期貨於
夜市飆升，但其後美國將１４家中國企業列入實體清單，又為港股增添利淡氣氛。不過，初步估
計，既然好友大戶已經開始反攻，理應不會任由上周五低位支持正式失守。今天（１２日）開市
後港股的好淡爭持情況，以及哪一方得勝，將很可能會決定超短期，甚至短期大市的後向。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》
（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

全新消閒節目《周一加油站》，幫你踢走悶氣，重新注入元氣！ ► 即睇

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話09/07/2021
【柏傲莊事件】新世界兩日累挫逾6%　大行料財務影響達15億元
財經熱話09/07/2021
【放水萬億】恒指已抵下跌目標　下周料展反彈浪
中國故事09/07/2021
《神州經脈》CPI低預期PPI漲幅縮　滬指再守三千五成交續高
中國故事09/07/2021
【放水萬億】人行全面降準0.5個百分點　逾一年來首次
財經熱話09/07/2021
《股市一周》科技股連環插 港股跌965創逾半年低 科指挫6%
財經熱話09/07/2021
【藥有所施】內地推監管抗癌藥新規應如何看待？誰是得益者？
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞HYDRAGUN按摩槍

社創．社區4.0 全民投選 「我最喜愛的解難方案」 留言賞$100社企禮券

【etnet健康】賞BLACKMORES®天然維他命E潤膚霜

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金