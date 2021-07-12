《運籌帷幄－梁業豪》好友大戶已經開始反攻？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為０％和１２﹒５％，局

勢則分別屬於顯著向淡和中性。上周五（９日）收市後出現了一個重大利好消息，然後又出現了

一個重大利淡消息，投資者該如何判斷這對後市的影響呢？本欄認為，上周三（７日）好友大戶

既然曾經以非常進取的態度主動買盤，其實早已顯示他們的反攻意欲。一般而言，這亦代表他們

已經來到部署反攻的最後階段，只等待一個重大利好消息支持自己投入最後一筆注碼，全力殺上

。

上周四（８日）大市氣氛非佳，他們選擇了退守，任由對手將大市質低。上周五開市後不久

，便見他們再度入市掃貨，並一直控制局勢至收市。收市前人行全面降準的公布刺激指數期貨於

夜市飆升，但其後美國將１４家中國企業列入實體清單，又為港股增添利淡氣氛。不過，初步估

計，既然好友大戶已經開始反攻，理應不會任由上周五低位支持正式失守。今天（１２日）開市

後港股的好淡爭持情況，以及哪一方得勝，將很可能會決定超短期，甚至短期大市的後向。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）



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