《一周攻略－周進略》金融市場的合理期望在哪？

《一周攻略》上周筆者才說，上半年有別想像，下半年持盈保泰，果然如是。當大家仍在爭

論通脹甚麼的，踏入７月初，投資者的焦點已經一轉再轉，由原來債息趨升拖延一眾風險資產價

格回落，兩者出現正相關，到最新卻是債價有支持，債息已徐徐由高位回落，而股市一樣回落，

顯然是負相關。



＊驚喜早預期，有待見真章＊



如此差別，背後主題是疫情後期，雖有復甦，但不少已在擔心，復甦的增長勢頭有可能不及

預期云云，是以不但不要說通脹重臨甚麼，連復甦亦成疑，自然是避險為上，重投債市懷抱，一

眾企業的增長即使有可能出現驚喜，都早已反映，甚至超前反映，如今輪到見真章，看看是不是

真的有此驚喜的日子了。

無論如何，板塊輪替依然，只是由原本一起擔心退市加息縮表等的宏觀因素主導，轉為考慮

疫情似退未退，起碼未全退，病毒有變種可能，不是一下子可以人人放心，則個別企業可能較受

惠，另一些可能較受累，並非絕對地一視同仁。如此一來，一定要在微觀的層次較多選擇。



＊關注科網巨企監管，影響多個金融熱潮＊



事實上，同時出現的不同因素，包括全球各地對於科網巨企的監管壓力，由去年至今一直增

加不已，近期更為明顯，這一點無疑令人對於選股更有必要性。畢竟，近幾年來，一眾科網巨企

對於全球股市的創新高，甚至是一連串新股熱潮，又或者後來的ＳＰＡＣ，以至於帶起某些近年

冒起的ＥＴＦ，影響力無遠忽屆，若然目前的監管壓力成為結構因素的轉變，令原本的平台經濟

或網絡效應不復存在，則企業價值的打折，恐怕亦不是近幾個月以來的股價下跌足以完全反映。

正因如此，大家要有心理準備，究竟是調整，抑或是大跌市的先兆，很大程度上，如今既要

考慮各地央行對於疫情後的重啟經濟的對策，包括一定程度上的物價急升，會否影響進一步長期

的通脹預期或貨幣政策取態，另一邊廂，也要考慮近年的龍頭板塊，會否升勢告一段落，當中科

網巨企是其一，加密貨幣等亦包括在內。



＊病毒變種必然出現，經濟重啟是大趨勢＊



無論如何，既然資產配置並非如２月中開始的一面倒對於風險資產有同步的壓力，而上述疫

情變異或貨幣政策取態或科網行業監管等，亦各有不同的層次，則投資者盡可能避開上述相關產

品，轉為簡單的內需消費等，未嘗不是近期的一大主題，美股港股亦然，港股尤其如此，因為反

映的是中國內地經濟的勢頭為主，這方面的影響更為明顯。

撇除上述考慮，長遠而言，只要疫情受控，即使短期偶有反覆，包括疫苗的接種比率有異或

病毒變種必然在這裏那裏等，但最終經濟重啟仍是大趨勢，回復至疫情前水平是合理期望，至於

之前市場已極有效率地反映，甚至額外反映，則自然偶有調節，亦屬合理期望的一部分。



＊資產通脹關鍵在幣策能否復常＊



即使如此，關鍵始終是全球各地央行的貨幣政策是否可以正常化，把金融海嘯以來的非常時

期非常手段拿走，若然不行，則投資者的理性預期始終是資產價格通脹，也當然亦是合理期望了

。《經濟通通訊社特約分析師 周進略》（本欄逢周一刊出）



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