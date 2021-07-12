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即市新聞

12/07/2021 09:08

《套期保值－蕭猷華》人行降準，恒指反彈可延續？

　　《套期保值》恆指上周五（９日）出現Ｖ型反彈，早段曾跌近３００點，跌穿２７０００點
，低見２６８６１點，其後買盤突然湧入，恆指由低位反彈最多５８９點，收市升１９１點，報
２７３４４點，結束八連跌走勢。
　　港股由６月底上演高台跳水，恆指短短８個交易日從２９３９４點急挫至２６８６１點，暴
跌２５５３點。今天恆指料出現顯著升勢，究竟是技術性反彈？還是轉勢呢？首先我們要清楚是
甚麼因素造成今次跌市元兇？

＊內地強化市場監管引發小型股災＊

　　這次出現的小型股災，是因為內地不斷強化市場監管、整治科網企業所至，筆者認為中國政
府並非意圖要打壓金融市場或個別企業，反而是由於非常重視科企、金融等市場的重要性，才更
加要造好把關、監管工作，作為負責任的政府，不能罔顧短期利益，而忽略長期風險，而且在全
球加強規管科技的背景下，防止壟斷已經是大趨勢。然而，要造好強化監管，短期鎮痛在所難免
，但對科技、金融市場來說，長遠有更健康的發展。
　　內地上周五公布居民消費價格指數ＣＰＩ，按年升１﹒１％，按月跌０﹒４％；反映上游通
脹的工業出廠價格指數ＰＰＩ按年升８﹒８％，按月升０﹒３％，升幅放緩，筆者曾經多次提及
，６月通脹數據按月升幅將會放慢。

＊恆指有望重奪２７５００點關口＊

　　通脹升幅溫和，貨幣政策有寬鬆條件，中國人民銀行上周五隨即下調金融機構存款準備金率
０﹒５％，筆者認為全面降準不但可對沖下半年到期的ＭＬＦ，而且可紓緩地方政府債務壓力。
同時通過降準，亦可緩解企業因大宗商品上漲而出現的資金壓力。
　　預期今天（１２日）港股會出現顯著反彈，恆指有望重奪２７５００點關口，技術走勢轉好
，筆者認為早前的跌幅是投資者情緒過度恐慌、衍生工具斬倉盤、電腦程式止損盤等影響。恆指
上周五由低位顯著急彈，出現大陽燭和下影線，配合今天裂口高開，技術形態上呈現「早晨之星
」利好訊號，只要企穩２７５００點，相信恆指反彈可延續。
《信誠證券投資服務董事　蕭猷華》　

＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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