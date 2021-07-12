【企業盈喜】建滔集團（１４８）料六個月純利大增３﹒５至４倍

《經濟通通訊社１２日專訊》建滔集團（００１４８）發盈喜，預期截至６月３０日止六個
月純利較去年同期增長３５０％至４００％。
集團指報告期內純利大幅上升，主要由於市場需求保持旺盛，多個部門的產品單價均大幅上
升；附屬公司建滔積層板（０１８８８）於報告期內的盈利錄得可觀增長；及投資收益較去年同
期大幅增加。
集團預期有關業績公告將於八月底前刊發。（ｐｌ）
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