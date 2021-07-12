《專家之言－葉尚志》八連跌後技術反彈，市場重燃復甦憂慮

《專家之言》上周五（９日），港股走了一波八連跌之後終於出現反彈，恆指漲了接近２０

０點，但仍處於２７５００至２７７００點的反彈阻力區以下，對於上周五的技術性回升，暫時

也只能以跌後反彈來看待，大盤是否已找到階段性底部位置，仍有待進一步觀察驗證。目前，美

國１０年國債收益率出現異常的急跌，情況令市場產生不安，擔心是受到經濟復甦增速放慢所致

，市場開始反過來揣測美聯儲有再次加大放水力度的可能。與此同時，人民銀行率先宣布降準０

﹒５個百分點，將於本周四（１５日）正式執行，是去年１月以來再次全面降準，宜密切注視市

場的反應。操作上，建議仍要保持謹慎提高警惕性，要注意總體倉位的風險管理，但建議對於內

需消費板塊可以優先關注。

恆指出現先跌後彈升的走勢，在開盤初段曾一度下跌２９１點低見２６８６２點，在跌低於

２７０００點關口的情況下，加上短期技術性超跌狀態嚴重，資金見有初部抄底的跡象，近期持

續急跌的互聯網龍頭反彈，但是傳統周期性股份繼續受壓，其中，滙控（００００５）逆市再跌

０﹒９１％。恆指收盤報２７３４５點，上升１９１點或０﹒７％。國指收盤報９８８５點，上

升６３點或０﹒６４％。另外，港股主板成交金額有１８６７億多元，而沽空金額有２５９﹒５

億元，沽空比例１３﹒９％。至於升跌股數比例是９１４：７７６，日內漲幅超過１０％的股票

有４１隻，而日內跌幅超過１０％的股票有１７隻。



＊美國１０年國債收益率急跌，市場估儲局加大放水力度＊



正如我們早前指出，美國１０年國債收益率在３月尾高見１﹒７７４２％後，出現了反覆回

落的走勢，主要是反映市場對於通脹升溫憂慮的紓緩，一如美聯儲說的，目前的通脹壓力是暫時

性的，可以再慢慢觀察。然而，美國１０年國債收益率近日出現急跌，甚至跌低於３月的最低位

水平１﹒４％，須知道美國的ＣＰＩ是在３月開始升穿２％的警戒線，以目前債息率出現異常「

超跌」的情況下，反映出來的可能就不僅僅是通脹憂慮降溫了，而是市場估計經濟復甦增速放慢

了，資金有回流美債避險的傾向。相信這是美股近期波動性再次加劇的原因，市場也開始反過來

揣測美聯儲有再次加大放水力度的可能。



＊恆指反彈阻力２７７００點，傳統周期股受考驗＊



港股方面，連跌八日累跌逾２１００點後，終於反彈了２００點，目前只能以跌後技術性回

升修正來看待，而恆指的反彈阻力仍見於２７５００至２７７００點之間，後市向下趨勢未可改

觀。盤面上，近期持續急跌的互聯網龍頭出現反彈，其中，騰訊（００７００）漲了１﹒９８％

，美團－Ｗ（０３６９０）漲了４﹒３３％，操作上未許追高。另外，滙控（００００５）逆市

下跌０﹒９１％創五個月收盤新低，沽空金額增加至５﹒６億元，沽空比例高達５０﹒６４％，

傳統周期股的受壓可能反映市場對經濟的憂慮。而在人行宣布降準後，傳統周期股的另一代表內

銀股能否扭轉近期的弱勢，宜多加注視。《第一上海首席策略師 葉尚志》





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