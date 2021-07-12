【舜宇博唔博】出貨量跌大行降評級，惟見資金照掃入

《經濟通通訊社記者羅鈞鴻１２日報道》手機股舜宇光學 （０２３８２）６月份出貨量數

據出爐，受海外疫情及內地智能手機需求放緩影響，手機鏡頭出貨量按年、按月分別跌

２７﹒１％及１３﹒７％。出貨量倒退拖累舜宇今早曾急插超過７％，低見２１２﹒４元，其後

跌幅收窄，惟半仍跌１﹒２％。分析認為，舜宇光學工藝領先同業，且市場份額持續提升，故對

下半年出貨量有信心；但股價已累積頗大升幅，散戶現階段未宜吸納。



＊丘鈦、舜宇出貨量榮辱互見＊



據舜宇６月出貨量數據，手機鏡頭出貨量８５８１﹒６萬件，按年、按月分別跌２７﹒１％

及１３﹒７％，且連續３個月錄得按月跌幅。車載鏡頭出貨量４９４﹒５萬件，按年升

３４﹒６％，惟按月跌２５﹒２％。至於手機攝像模組出貨量５１３５﹒９萬件，按年升

１７﹒５％，按月卻跌７﹒３％。

丘鈦科技（０１４７８）亦於上周五（９日）公布出貨量數據，攝像頭模組出貨

量３８３８﹒９萬件，按年升２０﹒５％。當中，包括雙、多攝像頭模組、汽車攝像頭模組在內

的３２００萬像素及以上攝像頭模組１３３８﹒５萬件，按年增長３９﹒７％；指紋識別模組出

貨量１０２５萬件，按年升５０﹒６％。



＊花旗下調舜宇評級，惟目標價升至２４２元＊



舜宇出貨量遜預期，花旗隨即發表報告指，雖然公司於蘋果的訂單份額潛在提升，但未來數

月的出貨量及行業數據將更詳細地展現公司表現及供應鏈困難狀況，股價將受壓，加上股價近兩

個月累升４５％，相信利好因素已大部分反映。因此該行下調舜宇評級，由買入降至中性，目標

價由兵欲元升至２４２元。

事實上，舜宇管理層早前指，受累疫情反彈，公司下調全球手機出貨量按年增長預測至

１﹒５％，但較原先預測減少５﹒８％。公司亦預料，高端手機出貨疲弱、中低端手機競爭激烈

，加上成本壓力增加，可能令智能手機鏡頭配置降級。由此可見，公司對下半年出貨量數據持審

慎態度。



＊逾３億資金掃舜宇＊



舜宇出貨量不理想，大行亦唱淡，但無阻資金趁低吸納。據《經濟通ＨＶ２報價系統》，截

至半日收市，舜宇錄近３﹒２億元資金淨主動買入，較過去五天平均的約９３１４萬元多，亦是

現貨主板市場上第二大淨主動買入個股；排首位是比亞迪股份（０１２１１）。至於主動買沽比

率為６０：４０，反映買家落盤時較沽家主動，啟示後市將偏好。



＊溫傑：近期回調屬正常現象，未宜現價吸納＊



面對下半年手機需求疲弱，行內競爭加劇，應如何揀手機股？光大新鴻基財富管理策略師溫

傑今日在《經濟通通訊社》早上財經直播節目《開市Ｇｏｏｄ Ｍｏｒｎｉｎｇ》上表示，儘管

疫情拖慢手機需求，但手機鏡頭升級的趨勢不變。當中舜宇的光學工藝水平領先丘鈦，加上受惠

台廠大立光訂單出現變動，令舜宇市場份額提升，訂單數量具增長空間。他對舜宇下半年出貨量

有信心，並以其為行業首選。

溫傑續指，從技術形態分析，舜宇近期出現小圓頂，屬利淡後市形態。由於股價已累積頗大

升幅，更跑贏恆指，故近期回調屬正常現象。短期而言，若股價失守２０９元，回調幅度將更大

，籲散戶現階段不宜現價吸納。

