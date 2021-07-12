《盤後部署》港股高開後升幅收窄，料市場氣氛保持謹慎

《經濟通通訊社１２日專訊》美股上周五走勢向好，加上Ａ場亦向好，帶領港股今早高開３

２８點報２７６７２點，早段更曾見２７７４１點全日高位，惟受累油股及金融股跌勢，恆指升

幅漸收窄，於２７４００至２７６００點徘徊。港股今日最終收報２７５１５點，升１７０點或

升０﹒６２％，主板成交１５４６﹒１６億元。國企指數報９９４５，升６０點或升０﹒６１％

。恆生科技指數報７５１４，升８４點或升１﹒１４％。

Ａ場兩市亦齊揚升，上證綜合指數報３５４７，升２３點或升０﹒６７％，成交５６４７﹒

５９億元人民幣；深證成份指數報１５１６１，升３１７點或升２﹒１４％，成交７５３１﹒７

３億元人民幣。重磅藍籌港交所（００３８８）受人行放水料提振股市帶動，今日揚升２﹒６５

％，報５０３元。



＊港股周初料２０天線有阻力＊



港股經上周下跌後，今早雖然似現支持高開，但升幅隨即收窄，反映大市支持力度依然不足

。相信市場氣氛仍較為謹慎，資金仍未敢入市。相信要待市場有更大利好消息，才可吸引資金大

量流入，因此預料本周初恆指續於２７２００至２８４００點（約２０天線）間爭持。（ｊｃ）

