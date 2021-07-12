《台股攻略－黃振宇》電子股發威，台股大升１５２點收市

《台股攻略》沉寂一時的電子股終於重拾威勢，帶動大市再向萬八點進發，台積電及聯發科

領軍上衝，加上車用電子股及電動車相關股份走勢凌厲，將電子股成交比重推高至４３％，帶動

加權指數開市高開１８２點後，一度急升至１７９４８點高位，惟高位再遇沽壓，最終未能重上

萬八點，收報１７８１４﹒３３點，升１５２﹒８５點，成交金額為新台幣５５４０﹒７５億元

。

電子股今日（１２日）表現亮麗，再次成為大市焦點。電子權值股的台積電及聯發科因今年

六月及第二季業績表現出色，創下歷史新高，刺激其股價雙雙走高。台積電收新台幣５９３元，

升１﹒５％，而聯發科則收報新台幣９３５元，升１﹒７％，兩股貢獻大市約７６點升幅。兩大

半導體股造好，刺激其他半導體股的譜瑞－ＫＹ升３﹒１％、信驊及矽力－ＫＹ升逾７％、力旺

升９﹒１％、祥碩漲停，其中矽力－ＫＹ更突破新台幣４０００元關口，收新台幣４０２０元。

因電動車需求強勁關係，相關股份走勢凌厲，盛群、笙泉、怡利電、安國、強茂、威潤漲停，神

達升超過８％，台半升超過７％，新唐、松翰、偉詮電、鼎天及淳安均升５％，而義隆及車王電

則升４％左右。車用電池股方面，康普、美琪瑪和立凱－ＫＹ均升至漲停，而長園科亦升超過

５％。

台股高位遇沽壓，若要站穩萬八點或需要一點運氣。短線而言，傳產股依然是大市重心，至

於電子股能否維持升勢重奪大市焦點之位則尚待觀察。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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