《窩輪豪情－梁業豪》恒指即市重要阻力位２７７５７

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（一星期至一個月）表現最強者為必需性消費
業、資訊科技業與非必需性消費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，短線投機價值最高的
股票現為港交所（００３８８）、海底撈（０６８６２）與港鐵（０００６６），可用作買入其
相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股
票，則宜首選建設銀行（００９３９）、京東物流（０２６１８）與工商銀行（０１３９８）。
再者，現時超短線（即巿至一星期）表現最強者為必需性消費業、資訊科技業與非必需性消
費業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為海底撈、港交所與
港鐵，可用作買入其相關認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短
線圖利時應參考的股票，則宜首選建設銀行、京東物流與快手（０１０２４）。
今早（１２日）港股順利裂口高開，可惜即市上升裂口很快便被完全補回。恆指暫見高位
２７７４１只能接近首個即市重要阻力位２７７５７，合理值現位２７６５９，即市首個即市重
要支持位則看２６９９９。大家現應觀察的，為於完成即市整固後，好友大戶會否發力再攻。
《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（網誌：ｂｌｏｇ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
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