《談國論企－黎偉成》降存金率增貸挺企添內需穩經濟

《談國論企》中國人民銀行於２０２１年７月１５日下調存款準備金率０﹒５個百分點的決

策，增加以商業銀行為主的金融機構中長期資金資源和短期流動性，強化對企業及居民信貸支持

，進一步刺激內需，甚至在相當程度抵銷歐美經濟受疫情之困所造成的或然負面影響，確保國民

經濟維持穩中有進的發展。是為配合本國國情的及時、有用的貨幣政策。



＊中國通脹受控可降準有別美國現有劣況＊



和聯邦儲備局因重啟經濟使通貨受求過於供之困，擬減少購買債券規模甚至加息時機的收緊

貨幣政策，有很大不同之處，為中國人民銀行現時有足夠條件有規範地增加貨幣供應，強化銀行

的信貸以支持經濟社會保持穩中有進的發展步伐，重點有：（甲）按下調後的（一）金融機加權

平均存款準備金率為８﹒９％，最低為５％，相對於居民消費價格ＣＰＩ於６月份所達１﹒１％

，仍有６﹒８至３﹒９個百分點息差，故央行大有條件適度的調應貨幣政策，即：（１）增加銀

行同業的長期貨幣供應，強化對企業和居民的信貸承諾，確保以內需求主的經濟穩中有進發展。

和（ＩＩ）有多個金融市場的調節功能。如人行發言所稱：（ｉ）釋放的一部分資金將被金

融機構用於「歸還到期的中期借貸便利（ＭＬＦ）」，是為進行預見性的市場資金調節；還有一

部分資金，被金融機構（ｉｉ）「用於彌補７月中下旬稅期高峰帶來的流動性缺口」，屬資金傳

統季節性緊絀的預作調整安排，確保有足夠的流動性，穩定資金成本的穩定性。

由是人行此番「降準」，預計所釋放的長期資金約１萬億元，有若干部分是用以調節短、中

期的銀行同業市場的資金供求，而短息保平衡，長息亦穩，故（ｉｉｉ）增加金融機構的長期資

金佔比，可使「銀行體系流動性總量仍將保持基本穩定」，甚至有利長、中短期利率適度下調，

國民經濟當受惠於資金成本穩中向下的良性趨勢。

重要的是，人行此番之「降準」很有實際需要，乃因（二）以商業銀行為主的金融機構的貸

款投放力度，有所不足，需要強化，特別是二季度所貸５﹒０９萬億元同比僅增加２％，較一季

度７﹒６７萬億元所增的８﹒０２％要低逾６個百分點，難以對企業、居民甚至整體國民經濟發

展需求產生積極的效應，此使央行得推出「降準」的貨幣政策措施，使金融機構有更為充足的資

金資源放貸，以改善過份審慎的貸款政策。

尤其是（三）外需不穩，甚至收縮，使中國得強化內需。此可見之於中國國家統計局的製造

業採購經理指數ＰＭＩ，於２０２１年６月份擴張力度環比持續放緩，特別是出口新訂單表現差

勁，分類指數於是月僅達４８﹒１而環比僅回落０﹒２個百分點，連同５月份環比大幅回落

２﹒１個百分至４８﹒３，處臨界點以下的收縮劣境。美國、英國及歐盟等多個主要國家即使疫

苗接種率高，惟此非免疫，只是感染度可能降低，而來自印度的變種病毒Ｄｅｌｔａ之肆虐，成

為確診主毒，對美英等各地重啟經濟造成嚴重打擊，更為日本東京奧運之深困，故人行「降準」

，來得及時也。



＊支持中小企業綠色發展科技創新為高質量發展＊



再看人行此番「降準」的聲明，也明確地強調此為「支持實體經濟發展，促進綜合融資成本

穩中有降」，所指的因由有（乙）「今年以來部分大宗商品價格持續上漲，一些小微企業面臨成

本上升等經營困擾」，而商業銀行等金融機構對小微企業的貸款合同平均利率，於２０２１年上

半年為５﹒２１％，比企業貸款合同之４﹒３７％高０﹒８４個百分點，是為人行強調「中國堅

持貨幣政策的穩定性、有效性，不搞大水漫灌，而精準發力，加大對小微企業的支持力度」，支

持小微企的貸款，是「精準發力」的重點對象。

至於貨幣政策的下一步，中國人民銀行指出（１）「將繼續實施穩定的貨幣政策，堅持穩字

當頭，保持流動性合理充裕」，用意是要（２）「保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經

濟增速基本匹配，搞好跨周期設計，支持中小企業、綠色發展、科技創新，為高質量發展和供給

側結構性改革營造適宜的貨幣金融環境」。

（按：存款準備金率Ｄｅｐｏｓｉｔ－ｒｅｓｅｒｖｅ Ｒａｔｉｏ，現時已為央行重要的

貨幣政策工具－－－－央行可以通過調整此一比率，直接影響金融機構信貸擴張能力，以達宏觀

調控目的。央行降低存款準備金率，使金融機構可用於貸款的資金增加，社會的貸款總量和貨幣

供應量也相對增加）《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



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