《異動股》中興今開升逾９％，料中期盈利增最多１﹒３２倍

《經濟通通訊社１２日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）料中期盈利增

最多１﹒３２倍，該股今早開升９﹒１３％，報２３﹒９元，以現價計，該股暫連升２日，累計

升幅１０﹒１４％。該股成交約３４萬股，涉資８１２萬元。再突破十天線（２３﹒０５２元）

與廿天平均線（２２﹒８２１元）。

中興通訊公布，預期截至６月３０日止中期純利介乎３８億至４３億人民幣，按年增約１﹒

０５至１﹒３２倍，每股盈利介乎０﹒８２元人民幣至０﹒９３元人民幣。

該集團指，純利上升主因不斷優化市場格局，期內營業收入同比增長、毛利率持續恢復改善

，盈利能力大幅提升，以及期內出售北京中興高達通信技術９０％股權，確認稅前利潤約８億元

人民幣。

其他電訊股方面，中電信（００７２８）升１﹒０７％，報２﹒８４元；中聯通（００７６

２）無升跌，報４﹒１３元；中移動（００９４１）升０﹒６４％，報４７元；京信通信（０２

３４２）升１﹒１％，報１﹒８４元。

現時，恆生指數報２７６７２，升３２８點或升１﹒２０％，主板成交３６﹒９１億元。國

企指數報１００１０，升１２４點或升１﹒２６％。恆生科技指數報７５２０，升９０點或升１

﹒２２％。

即月期指新報２７６０８，升３６１點，低水６５點。即月國指期貨報１００１３，升１６

５點，高水３點。即月科指期貨新報７５３１，升１３４點，高水３３點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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中興 （００７６３） ２３﹒９０元 升９﹒１３％

中電信 （００７２８） ２﹒８４元 升１﹒０７％

中聯通 （００７６２） ４﹒１３元 無升跌

中移動 （００９４１） ４７元 升０﹒６４％

京信通信（０２３４２） １﹒８４元 升１﹒１０％

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（ｊｃ）

