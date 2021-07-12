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12/07/2021 09:24

《異動股》中興今開升逾９％，料中期盈利增最多１﹒３２倍

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中興通訊（００７６３）（深：００００６３）料中期盈利增
最多１﹒３２倍，該股今早開升９﹒１３％，報２３﹒９元，以現價計，該股暫連升２日，累計
升幅１０﹒１４％。該股成交約３４萬股，涉資８１２萬元。再突破十天線（２３﹒０５２元）
與廿天平均線（２２﹒８２１元）。
　　中興通訊公布，預期截至６月３０日止中期純利介乎３８億至４３億人民幣，按年增約１﹒
０５至１﹒３２倍，每股盈利介乎０﹒８２元人民幣至０﹒９３元人民幣。
　　該集團指，純利上升主因不斷優化市場格局，期內營業收入同比增長、毛利率持續恢復改善
，盈利能力大幅提升，以及期內出售北京中興高達通信技術９０％股權，確認稅前利潤約８億元
人民幣。
　　其他電訊股方面，中電信（００７２８）升１﹒０７％，報２﹒８４元；中聯通（００７６
２）無升跌，報４﹒１３元；中移動（００９４１）升０﹒６４％，報４７元；京信通信（０２
３４２）升１﹒１％，報１﹒８４元。
　　現時，恆生指數報２７６７２，升３２８點或升１﹒２０％，主板成交３６﹒９１億元。國
企指數報１００１０，升１２４點或升１﹒２６％。恆生科技指數報７５２０，升９０點或升１
﹒２２％。
　　即月期指新報２７６０８，升３６１點，低水６５點。即月國指期貨報１００１３，升１６
５點，高水３點。即月科指期貨新報７５３１，升１３４點，高水３３點。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　中興　　（００７６３）　　２３﹒９０元　　　升９﹒１３％
　　中電信　（００７２８）　　　２﹒８４元　　　升１﹒０７％
　　中聯通　（００７６２）　　　４﹒１３元　　　無升跌
　　中移動　（００９４１）　　　　　４７元　　　升０﹒６４％
　　京信通信（０２３４２）　　　１﹒８４元　　　升１﹒１０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｊｃ）

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