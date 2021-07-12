《外匯達仁－盧楚仁》再通脹交易如何影響匯市

《外匯達仁》過去一年有不少分析員努力鼓吹，在金融市場進行再通脹交易

（Ｒｅｆｌａｔｉｏｎ ｔｒａｎｓａｃｔｉｏｎ），但最近的再通脹交易出了些變數，部分金

屬和外匯的再通脹交易均未如理想。所以通脹升溫下，部分再通脹交易估計仍可有利可圖。相反

，部分則出現變化令再通脹交易出現虧蝕。其實再通帳交易意思就是指，在經濟復甦及物價再度

上升，令通脹再度出現的情況下，交易員物色當中的投資機會。



油價在上半年上升及再通脹交易驅使下，兼且加拿大央行率先宣布退市，加元在上半年表現

亮麗，一支獨秀。在下半年，相信上述的基本利好因素不變，估計對加元仍然有利。但礙於下半

年聯儲局有機會宣布減少買債計劃，因而令美元有機會轉強，這樣便有機會削弱了加元的表現。

但無論如何，估計加元的抗跌力會是非美貨幣中最強的一隻。



澳元雖然亦有再通脹交易的概念，但礙於期銅價格調整可能短期內持續，再加上澳洲經濟表

現一般，故澳洲央行短期內應該不會收緊貨幣政策，令澳元表現可能較為失色。



再通脹交易某程度上對債券價格較為不利，因為經濟復甦下，大多數投資者會較為進取，多

願意買入高增長的證券資產，所以保守及避險的債市便會受到壓力。在美債價下跌而美債息上升

的壓力下，這對日圓最為不利。主要是再通脹交易會令避險情緒降溫對日圓不利，而且美債息上

升亦會令美日之間債息差擴闊，從而令日圓受壓。所以在上半年的匯市中，日圓的表現是最差的

一隻主要非美貨幣。在下半年，若上述再通脹交易情況沒有改變下，日圓將繼續受壓實在無可避

免。《獨立外匯商品分析師 盧楚仁》



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