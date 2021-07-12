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12/07/2021 09:59

《異動股》贛鋒漲８％，發改委提出完善新能源車電池回收利用體系

　　《經濟通通訊社１２日專訊》發改委等多部門早前印發「十四五」循環經濟發展規劃的通知
，提出要完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系，並培育廢舊動力電池綜合利用骨幹企
業。受惠新政策利好，鋰電板塊近日表現強勢。
　　贛鋒（０１７７２）Ｈ股升７﹒５５％，報１４２﹒５元，盤中最高見１４３元創近五個月
高，成交約２７０萬股，涉資３﹒８０億元。Ａ股（深：００２４６０）現價１５７﹒３元人民
幣，升５﹒５９元人民幣，或升３﹒６８％，成交３１﹒２６億元人民幣，涉及１９６５萬股。
現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３２﹒４７％。
　　現時，恆生指數報２７４７５，升１３０點或升０﹒４８％，主板成交３０８﹒１５億元。
國企指數報９９３７，升５１點或升０﹒５３％。恆生科技指數報７４４７，升１７點或升０﹒
２４％。
　　即月期指新報２７４３９，升１９２點，低水３７點。即月國指期貨報９９２９，升８１點
，低水８點。即月科指期貨新報７４４０，升４３點，低水３０點。
　　上證綜合指數報３５３４，升１０點或升０﹒２９％，成交１６１１﹒９１億元人民幣。深
證成份指數報１４９８３，升１３９點或升０﹒９４％，成交２１４２﹒４３億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：
　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　贛鋒　（０１７７２）　　　１４２﹒５元　　　升７﹒５５％
　　比亞迪（０１２１１）　　　２２４﹒２元　　　升３﹒７０％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｎｓ）

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