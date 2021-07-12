《異動股》贛鋒漲８％，發改委提出完善新能源車電池回收利用體系

《經濟通通訊社１２日專訊》發改委等多部門早前印發「十四五」循環經濟發展規劃的通知

，提出要完善新能源汽車動力電池回收利用溯源管理體系，並培育廢舊動力電池綜合利用骨幹企

業。受惠新政策利好，鋰電板塊近日表現強勢。

贛鋒（０１７７２）Ｈ股升７﹒５５％，報１４２﹒５元，盤中最高見１４３元創近五個月

高，成交約２７０萬股，涉資３﹒８０億元。Ａ股（深：００２４６０）現價１５７﹒３元人民

幣，升５﹒５９元人民幣，或升３﹒６８％，成交３１﹒２６億元人民幣，涉及１９６５萬股。

現價Ａ股對Ｈ股呈溢價３２﹒４７％。

現時，恆生指數報２７４７５，升１３０點或升０﹒４８％，主板成交３０８﹒１５億元。

國企指數報９９３７，升５１點或升０﹒５３％。恆生科技指數報７４４７，升１７點或升０﹒

２４％。

即月期指新報２７４３９，升１９２點，低水３７點。即月國指期貨報９９２９，升８１點

，低水８點。即月科指期貨新報７４４０，升４３點，低水３０點。

上證綜合指數報３５３４，升１０點或升０﹒２９％，成交１６１１﹒９１億元人民幣。深

證成份指數報１４９８３，升１３９點或升０﹒９４％，成交２１４２﹒４３億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：

股份（編號） 現價 變幅

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贛鋒 （０１７７２） １４２﹒５元 升７﹒５５％

比亞迪（０１２１１） ２２４﹒２元 升３﹒７０％

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（ｎｓ）

