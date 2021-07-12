【放水萬億】連平：降準資金不會直接進入股市、樓市

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１２日上海專電》植信投資研究院院長連平今日在上海舉行
的記者會上表示，降準是一個總量型的貨幣政策工具，會對市場的方方面面產生影響，但在中國
現有的監管政策框架下，降準的資金將受到監管引導，更多地流入小微企業、薄弱環節，因此降
準之後資金不會直接進入股市、樓市。不過，由於總量增加，隨著時間的推移，對於股市也會帶
來一絲暖意。
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