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即市新聞

12/07/2021 11:05

《娥姐錦囊－張賽娥》滴滴後中企難赴美上市，港交所應聲彈起

　　《娥姐錦囊》滴滴出行在美國上市不到４８小時，即被中國監管層勒令下架，股價重挫，令
輿論嘩然，甚至有可能面臨集體訴訟，今次事件複雜，可能會鬧得較大並延續一段時間，由於美
國上市一途受阻，港交所或因而受惠，中長線可望反映於股價上。
　　近日內地收緊監管，反壟斷雷厲風行，阿里和滴滴上市相繼出事，惹來諸多瑞測，外界關注
滴滴在首掛不久後，即被審查，管理層是否早已知情，一旦捲入集體訴訟，問題不會這麼快便可
解決。

＊內地仍支持企業股本融資＊

　　有消息指，為了加強監管中國企業日後到海外上市，中國企業境外上市或需尋求網信辦批准
，另有傳中國計劃收緊中概股監管，ＶＩＥ架構上市，須獲中證監批准。對於有關發展會否打擊
企業「走出去」，實難評論，但即使要加強監管，相信企業仍可來港上市，始終香港是內地擁有
的地方，在中央控制範圍內，而且內地仍然鼓勵企業進行股本融資，上市有助企業取得發展所需
資金，對招聘和提高知名度亦有利，當局現時主要防範在上市過程中，可能出現的腐敗和隻手遮
天行為，而最新發展，短線或對企業有影響，但長線並非壞事。

＊港交所股價重越５００大關＊

　　港交所股價上星期已重上５００元大關，高見５０８﹒５元，反映了赴美上市監管收緊對該
所之利好影響，惟因大市整體氣氛欠佳，港交所股價始終膠著，預料中長線可以突破。
　　內地企業近期政策風險增加，投資者難免增加戒心，希望當局公布清晰法例後才執法，以消
除不明朗因素，現時即使法例存在，但大家也可能無意識到嚴重性，待當局執法時，企業和投資
者才如夢初醒，措手不及。《南華證券副主席　張賽娥》

註１：本文為個人觀點。
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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