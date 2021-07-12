【北水炒Ｄ乜】淨流入１４﹒６億人幣，買吉利沽騰訊

《經濟通通訊社１２日專訊》恆指高開３２８點，報２７６７２點。最高升３９６點報

２７７４１點，最低升７５點報２７４２０點。恆指收報２７５１５點，升１７０點或

０﹒６２％。

按額度計算，北水全日淨流入１４﹒６億元人民幣，減少７１﹒８％。北水淨買入最多的個

股依次是吉利汽車（００１７５）、小米集團（０１８１０）、舜宇光學科技（０２３８２）；

淨賣出最多的依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、李寧（０２３３１）。

主板成交１５４６﹒１６億元減少１７﹒２％。其中港股通成交４６４﹒４億元，佔總成交

３０％。



＊傳騰訊音樂被要求放棄音樂獨家版權＊



吉利星越Ｓ上周六正式上市，共推出四款車型，官方售價為１３﹒５７萬元至１７﹒１７萬

元人幣。新車基於吉利ＣＭＡ超級母體架構打造，採用轎跑ＳＵＶ造型，全系搭載２﹒０Ｔ發動

機。吉利汽車升２﹒１１％報２４﹒１５元，北水淨買入５﹒６億元。小米集團跌０﹒１９％報

２６﹒６５元，北水淨買入５﹒５億元。舜宇光學科技跌２﹒３５％報２２４﹒８元，北水淨買

入３﹒７億元。

《路透》引述消息人士指，在國家市場監督管理總局完成對騰訊音樂娛樂集團調查後，監管

機構將要求騰訊音樂放棄獨家音樂版權，但不會再要求騰訊音樂出售酷狗應用及酷我兩個應用程

式。騰訊控股跌０﹒７４％報５３４﹒５元，北水淨賣出１６﹒５億元。美團升２﹒１５％報２

８５﹒２元，北水淨賣出２﹒７億元。李寧跌４﹒５８％報８７﹒５元，北水淨賣出２﹒４億元

。



表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：



股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

淨買入最多港股：

吉利汽車 （００１７５） ５﹒６４

小米集團 （０１８１０） ５﹒５４

舜宇光學科技 （０２３８２） ３﹒６６

比亞迪股份 （０１２１１） ２﹒８１

贛鋒鋰業 （０１７７２） ２﹒４５



淨沽出最多港股：

騰訊控股 （００７００） －１６﹒５０

美團 （０３６９０） －２﹒６９

李寧 （０２３３１） －２﹒３９

中國海洋石油 （００８８３） －１﹒６３

中國移動 （００９４１） －１﹒３０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

