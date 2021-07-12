《美元走勢－羅明立》美元指數回調後料重新上揚，或上試９３﹒４

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １１０﹒２７ １０９﹒９８ １１０﹒２０

歐元╱美元 １﹒１８８０ １﹒１８５０ １﹒１８６０

英鎊╱美元 １﹒３９１０ １﹒３８７９ １﹒３８８２

美元╱瑞郎 ０﹒９１６６ ０﹒９１２６ ０﹒９１５１

美元╱港元 ７﹒７６８０ ７﹒７６５７ ７﹒７６７１

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《美元走勢》上周五（９日）Ｇ２０集團財政部長和央行行長就國際稅收合作框架達成歷史

性協定，Ｇ２０將聯手圍堵企業利用地區間稅率避稅，協定支援跨國企業利潤重新分配、設置全

球最低公司稅率等措施，並向不願意接受全球最低稅率的國家施加壓力，逼使其讓步。該協議將

全球企業最低稅率設定為至少１５％，如果一切按計劃進行，新的稅收規定應在２０２３年底前

在全球範圍內轉化為具有約束力的立法，並將明顯影響全球資金流動方向。

英國５月製造業產出按月下降０﹒１％，低於市場預期，５月份工業產出按月上升０﹒８％

，同樣弱於市場預期，但已經連續４個月處於正增長狀態。加拿大上周五公布的６月份就業數據

顯示，就業人數增加２３﹒０７萬人，按月增長１﹒２％，但就業率仍低於疫情前的水平。隨著

新一輪疫情在歐美地區爆發，各國再度加大封鎖力度，非美貨幣將持續受壓，利好美元繼續走強

。美元指數短期回調之後，有望重新上揚，並衝擊年內高位９３﹒４０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１８９０ １﹒１７５０ １﹒１９３０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３９００ １﹒３７５０ １﹒３９５０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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