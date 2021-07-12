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即市新聞

12/07/2021 15:34

《美元走勢－羅明立》美元指數回調後料重新上揚，或上試９３﹒４

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１１０﹒２７　　　１０９﹒９８　　　１１０﹒２０
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１８８０　　　１﹒１８５０　　　１﹒１８６０
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３９１０　　　１﹒３８７９　　　１﹒３８８２
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９１６６　　　０﹒９１２６　　　０﹒９１５１
　　　美元╱港元　　　　７﹒７６８０　　　７﹒７６５７　　　７﹒７６７１
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》上周五（９日）Ｇ２０集團財政部長和央行行長就國際稅收合作框架達成歷史
性協定，Ｇ２０將聯手圍堵企業利用地區間稅率避稅，協定支援跨國企業利潤重新分配、設置全
球最低公司稅率等措施，並向不願意接受全球最低稅率的國家施加壓力，逼使其讓步。該協議將
全球企業最低稅率設定為至少１５％，如果一切按計劃進行，新的稅收規定應在２０２３年底前
在全球範圍內轉化為具有約束力的立法，並將明顯影響全球資金流動方向。
　　英國５月製造業產出按月下降０﹒１％，低於市場預期，５月份工業產出按月上升０﹒８％
，同樣弱於市場預期，但已經連續４個月處於正增長狀態。加拿大上周五公布的６月份就業數據
顯示，就業人數增加２３﹒０７萬人，按月增長１﹒２％，但就業率仍低於疫情前的水平。隨著
新一輪疫情在歐美地區爆發，各國再度加大封鎖力度，非美貨幣將持續受壓，利好美元繼續走強
。美元指數短期回調之後，有望重新上揚，並衝擊年內高位９３﹒４０。　　　
　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１８９０　　　１﹒１７５０　　　１﹒１９３０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３９００　　　１﹒３７５０　　　１﹒３９５０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
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