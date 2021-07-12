【新冠肺炎】聶德權：出席飯局非接受利益，須謹慎免造成負面觀感

《經濟通通訊社１２日專訊》對於三名政府高級官員出席晚宴時違反「限聚令」的事件，公
務員事務局局長聶德權表示，政府人員有需要與政府各界聯繫，出席飯局並不算接受利益，但原
則上要按《公務員守則》行事，避免造成公眾的負面觀感，今次事件反映相關官員的敏感度不足
，存在疏忽，相信各部門首長日後會加倍留意，額外謹慎及小心。
至於相關官員會否接受內部處分，以及當局會否成立專責委員會調查事件，聶德權則未有回
應。（ｂｉ）（ｚｚ）
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