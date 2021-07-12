《匯思－阮國恒》金管局：虛銀推出信貸產品，已要求加強披露條款

《匯思》自從首家虛擬銀行去年上半年正式開業，八家虛擬銀行過去一年陸續登場，香港正

式踏入「新型銀行（Ｎｅｏ Ｂａｎｋ）」的年代。我相信，香港市民都感受到這批生力軍的活

力和創意。除了一般的迎新優惠、銀行卡消費回贈外，瞬間開戶新體驗、無號碼銀行卡、虛擬扣

帳卡、聯乘電子錢包使用銀行服務等等，這些都讓大家體會到原來銀行服務也可帶來不一樣的體

驗！



我也很佩服這些銀行界「新人」那源源不絕的新點子。最近他們又接連推出一些新產品，它

們有甚麼特色？消費者又有甚麼需要注意呢？



＊虛擬銀行的新產品＊



金管局鼓勵虛擬銀行發展，主要是希望推動香港金融科技創新、提升用戶體驗和促進普及金

融。虛擬銀行推陳出新，產品範圍已經由開業初期集中於存款、信用卡消費優惠等，擴展至近日

一些設計特別的個人信貸產品。例如：



－跟存款掛勾的貸款產品－客戶只需把獲批的個人無抵押貸款存放在銀行指定的存款戶口，

便能享受跟貸款利率一樣的存款利率，變相減少客戶的整體利息支出，方便客戶更靈活調撥手上

資金。市場上某些按揭存款掛勾產品也有類似的設計，虛擬銀行卻率先把這概念應用在個人無抵

押貸款上。



－跟薪金掛勾的個人貸款產品－在客戶出糧日的前幾天（即坊間常說的「糧尾」），預先向

客戶提供現金周轉。客戶可選擇於出糧日以薪金或調撥其他資金還款。但正如一般的貸款產品，

若客戶未能依時還款的話，欠款便開始計息。



－分期付款計劃新模式－客戶透過虛擬信用卡或扣帳卡消費，可以申請此類分期付款計劃，

一經批核，便無需就每次消費逐一申請。若未能在指定日期前還清卡數，銀行會自動把有關款項

轉為分期貸款，並開始收取利息。提提大家，市場上亦有一些購物付款平台提供類似的「先消費

，後（分期）付款」服務，但這些平台不一定受監管，大家使用時務必多加留意他們有否提供適

當的客戶保障。



＊如何確保消費者受到保障＊



虛擬銀行利用金融科技的優勢，以新思維帶來新產品，為市民提供更多元化的銀行服務，正

符合我們推動虛擬銀行發展的目的。同時，我們亦十分重視消費者的保障。



有不同的調查都反映，市民對虛擬銀行服務大感興趣，但未必有足夠認識，需要多點時間了

解有關新產品的設計特性及條款。金管局要求銀行須要就產品設計顧及客戶需要；清楚向客戶披

露產品特徵和風險，特別是利率和未能如期償還款項的後果；以及向客戶詳細說明有關的合約條

款，令消費者在享用有關新銀行產品前，能夠清楚明白相關細節及是否切合自己的需要。更重要

的是，銀行為客戶提供新產品、新服務及新體驗的同時，亦須繼續秉持以客為本、公平待客的原

則。



我們於去年９月已經向銀行發出通告，當個人及中小企客戶在銀行的數碼平台申請無抵押貸

款或信用卡產品時，傳統和虛擬銀行都需要向客戶提供「雙重提示」：第一步，提醒客戶該信貸

產品的主要特點、章則及條款；第二步提供所申請的產品詳情，例如利率、還款安排等，讓客戶

進一步仔細考慮借款的決定，減低因一時衝動，未有考慮清楚以致過度借貸帶來的風險。



剛才提到近日虛擬銀行推出的個人信貸產品，設計構思相對新穎，但亦意味著對銀行客戶而

言感覺必定會較為陌生。因此，金管局要求有關的虛擬銀行加強對客戶披露，例如清楚說明貸款

相連存款戶口能夠獲得較佳存款利率的金額或利率上限；以及當客戶未能償還預支金額時，要提

醒他們銀行會將有關款項轉作貸款並開始計息等。



另外，有一些銀行與其他商業機構合作，在該銀行開戶口、存款或借貸的客戶，將獲得各種

各樣的推廣優惠，但客戶可能需要提供個人資料，或滿足某些條件，例如成功推薦親友開戶，才

能享用。金管局留意到有關的情況，已經要求銀行增加透明度，使客戶清楚了解如何能獲取有關

優惠。我們會繼續密切留意市場發展，有需要時會向業界或個別銀行提供指引，令銀行客戶和準

客戶能得到更適切的保障。



＊市民應注意事項＊



虛擬銀行無疑為香港市民帶來新的銀行服務體驗，大家可以多了解、多比較不同銀行提供的

產品，更重要是多留意產品的條款；在使用貸款及銀行卡消費時，亦應留意可能涉及的財務費用

，會否影響自己的財務狀況，小心避免因過度借貸而遠後果。有疑問時多作查詢，做一個精明和

負責任的金融服務消費者。



最後，對於借貸，還是這一句：「借定唔借，還得到先好借！」



香港金融管理局

副總裁

阮國恆

２０２１年７月１２日

